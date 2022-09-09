أزمة جديدة لأسواق الغذاء.. الهند تقيد صادرات الأرز

قال مسؤول حكومي كبير يوم الجمعة إن الهند قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد فِيْ الأشهر القليلة الماضية.

يأتي ذلك وسط مخاوف بشأن حصاد الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط ​​فِيْ أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

وقالت بلومبرج فِيْ وقت سابق إن إنتاج الأرز فِيْ الهند قد يتضرر هذا العام، حيث أدت قلة الأمطار فِيْ مناطق النمو الرئيسية إلَّى تقليص المزارع، مما أثار مخاوف من أن أكبر مصدر للأرز قد يحد من الصادرات بعد تقييد مبيعات القمح والسكر لحماية الأمن الغذائي.

حظرت السلطات تصدير الأرز المكسور وفرضت تعريفة بنسبة 20 فِيْ المائة على صادرات مختلف درجات الأرز يوم الخميس حيث تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب فِيْ العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدت الأمطار الموسمية التي تقل عَنّْ المتوسط ​​إلَّى تقليص الزراعة.

صرح سودهانشو باندي، الموظف الأعلى فِيْ وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، للصحفِيْين بأن أسعار الأرز المكسورة قفزت بنسبة 38 فِيْ المائة منذ بداية العام، مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلَّى أغسطس إلَّى 2.13 مليون طن من 1.58. مليون طن قبل عام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ وزارة الزراعة قولها إن المساحة الإجمالية لزراعة الأرز فِيْ الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج فِيْ العالم، قد تراجعت بنسبة 12٪ حتى الآن هذا العام.

ينهار المحصول فِيْ وقت يضر فِيْه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالاقتصادات فِيْ جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذا العَنّْصر الأساسي. تساهم الهند بنحو 40٪ من التجارة العالمية فِيْ الأرز.

حظرت الهند صادرات القمح فِيْ مايو وقالت إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد، بعد موجة حرارة قياسية أضرت بمحصول القمح فِيْ العديد من الولايات. كَمْا قيدت الهند صادرات السكر لتأمين إمداداتها الغذائية.