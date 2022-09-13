أزمة دولية لـ”نجم الهلال”.. قبل كأس العالم 2022

يعاني أحد نجوم فريق الهلال لكرة القدم الأول من أزمة دولية، تجعله يغيب عَنّْ مونديال قطر 2022، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، صباح اليوم الثلاثاء.

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يمتلك فريق الهلال الأول لكرة القدم عددًا من اللاعبين الدوليين، لكن بعضهم لن يتمكن من المشاركة فِيْ المونديال، بسبب فشل فرقهم، مثل جوستافو كويلار مع كولومبيا، وموسى ماريغا مع مالي، وأندريه كاريلو مع. بيرو والنيجيري أوديون إيغالو.

أيضًا، المدافع Jang Hyun-soo، على سبيل المثال، فِيْ أزمة خاصة مع مسؤولين من اتحاد الكرة فِيْ كوريا الجنوبية.

أزمة دولية لـ “نجم الهلال” … قبل مونديال 2022

وأعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو، استبعاد المدافع جانغ هِيْون سو، نجم الهلال، من القائمة قبل الأخيرة لكأس العالم، والتي دعاها لتمثيل منتخب كوريا الجنوبية فِيْ تركيز سبتمبر 2022.

يعتقد البعض فِيْ الشارع الرياضي السعودي أن استبعاد جانج من قائمة كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وفقًا لموقع سوق الانتقالات، فإن النجم Jang Hyun Soo لم يشارك مع المنتخب الكوري الجنوبي فِيْ أي مباراة ودية أو رسمية منذ مباراة بنما فِيْ أكتوبر 2022، حيث دخل فِيْ أزمة كبيرة تتعلق بالتجنيد.

جدير بالذكر أن منتخب كوريا الجنوبية استدعى الحارس كيم سونج جيو، من فئة الشباب، إلَّى القائمة الرسمية.

وينافس منتخب كوريا الجنوبية فِيْ مونديال 2022 للمرة الحادية عشرة فِيْ تاريخه، كأكثر منتخب آسيوي فِيْ التاريخ، عبر مجموعات غانا وأوروغواي والبرتغال.