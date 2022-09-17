أزمة رواتب أم دعاية وشهرة.. لماذا أقدم مراهق على اختراق “أوبر”

تعرضت شركة أوبر تكنولوجيز لنقل الركاب لاختراق إلكتروني يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022، وهُو ما شكل تهديدًا لبيانات المستخدمين والموظفِيْن.

يشار إلَّى أن أوبر توظف آلاف المهندسين والموظفِيْن حول العالم، بينما يقع مقرها الرئيسي فِيْ سان فرانسيسكو.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عَنّْ تفاصيل الاختراق الذي كشف عَنّْ شركة أوبر، وتعرضت تلك الشركة لاختراق هائل فِيْ عام 2016 أثر على المعلومات الشخصية لـ 57 مليون شخص حول العالم، بما فِيْ ذلك الأسماء وعَنّْاوين البريد الإلكتروني وأرقام الهُواتف.

القرصنة وسرقة البيانات .. المنفذ شاب

وفقًا للصحيفة الأمريكية، تم الاختراق بواسطة شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، استخدم تقنية هندسة اجتماعية شائعة للوصول إلَّى أنظمة Uber ؛ أرسل رسالة نصية إلَّى موظف فِيْ شركة النقل الشهِيْرة مدعيًا أنه يعمل فِيْ قسم تكنولوجيا المعلومات بالشركة. تمكن من الحصول على كلمة المرور الخاصة به ثم الوصول إلَّى شبكة Uber الداخلية.

فِيْ الواقع، تلقى موظفو أوبر رسالة نصها “لقد تم إعلاني مخترقًا وأن أوبر تعرضت لخرق بيانات”. تبع ذلك موجة من العشرات من الرموز التعبيرية لردود الفعل التي تظهر ما كان من المفترض أن يكون رمز صفارات الإنذار، بعد أن أدى الاختراق إلَّى تعطيل مؤقت لبعض الأنظمة، مثل Slack والأدوات الداخلية.

يبدو أن المخترق تمكن لاحقًا من الوصول إلَّى أنظمة داخلية أخرى، ونشر صورة واضحة على صفحة المعلومات الداخلية للموظف.

قدم المخترق لقطات شاشة للأنظمة الداخلية للشركة كدليل على هجومه الناجح. قال الشاب الذي اخترق أوبر إنه كان يبلغ من العمر 18 عامًا. لقد كان يعمل على مهاراته فِيْ الأمن السيبراني لعدة سنوات. وأضاف أيضًا أن ضعف أمن أوبر وأمنه دفعه إلَّى اختراق شبكتها.

بمجرد الوصول إلَّى هناك، أرسل المخترق رسالة على Slack إلَّى الموظفِيْن تقول “أقر بأنني متسلل وأن شركتك قد تعرضت للاختراق وسرقة البيانات”.

يلاحظ الشاب أن الاختراق كان من أجل السماح لسائقي أوبر بتلقي رواتب أعلى.

تحركت أوبر … وعطلت أنظمة منصة الاتصالات

أغلقت أوبر أنظمة Slack الداخلية والهندسية فِيْ وقت سابق يوم السبت، 17 سبتمبر، أثناء التحقيق فِيْ الاختراق.

وقالت أوبر فِيْ بيان رسمي “نستجيب حاليًا لحادث يتعلق بالأمن السيبراني. نحن على اتصال بسلطات إنفاذ القانون وسننشر تحديثات إضافِيْة عَنّْدما تصبح متاحة”.

بالإضافة إلَّى اختراق شبكة Slack و Uber الداخلية، يُقال إن المتسلل تمكن من الوصول إلَّى حساب مكافأة ثغرة HackerOne الخاص بالشركة.

لم يكن هناك ما يشير إلَّى أن الانتهاك أثر على تشغيل أسطول سيارات أوبر أو عملائها أو بيانات الدفع الخاصة بهم.

قال موظف فِيْ شركة نقل الركاب إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا عاجلاً من قسم تكنولوجيا المعلومات والأمن يطلب منه إيقاف Slack حتى يتم حل المشكلة.

تدفع أوبر رسومًا لمنصة Hackeron فِيْ كاليفورنيا للبحث عَنّْ مواطن الخلل ونقاط الضعف فِيْ البرامج قبل استغلالها فِيْ اختراق قد يتسبب فِيْ مشاكل للشركة. تدفع العديد من الشركات الكبيرة الكثير من المال للمتسللين للإبلاغ عَنّْ نقاط الضعف الأمنية فِيْ البرامج من خلال خدمة الإبلاغ مقابل الحصول على مكافآت.

قام سام كاري، أحد المتسللين الذين يبحثون عَنّْ برامج مآثر من أجل الحصول على مكافآت، بالاتصال بالشخص الذي اخترق أوبر. قال كاري “يبدو أنه اخترق الكثير من الأشياء”.

قال كاري إنه تحدث إلَّى العديد من موظفِيْ أوبر، الذين قالوا إنهم “يعملون على إغلاق كل شيء داخليًا” لمواجهة الاختراق.

وقال إنه لا يوجد ما يشير إلَّى أن المخترق تسبب فِيْ أي ضرر أو كان مهتمًا بأي شيء أكثر من الدعاية والشهرة.

بينما قالت جوي تيدي، محررة الأمن السيبراني فِيْ بي بي سي، إنه قيل دائمًا فِيْ مجال الأمن السيبراني أن “البشر هم الحلقة الأضعف”، مرة أخرى يظهر هذا الاختراق أن أحد الموظفِيْن قد تعرض للخداع، مما سمح للمتسللين بالدخول.

وأضاف تيدي أن هذا صحيح، لكنه ليس لطيفًا على الإطلاق، ويؤكد أن الصورة الكاملة التي تظهر هنا تشير إلَّى أن هذا المخترق كان ماهرًا ومتحفزًا للغاية.

“كَمْا رأينا مع الانتهاكات الأخيرة لـ Octa و Microsoft و Twitter، يمكن للقراصنة الشباب الذين لديهم الكثير من الوقت والموقف الشيطاني إقناع حتى الموظفِيْن الأكثر حرصًا على ارتكاب أخطاء فِيْ الأمن السيبراني.”