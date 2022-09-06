أزمة سالم الدوسري مع مدرب الهلال ..تعليقات مفاجئة لعبد الغني ونور

اختلف محمد نور مع حسين عبد الغني، فِيْ تعليقه على جدال النجم سالم الدوسري، نجم الهلال، مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، باستثناء بديله فِيْ مباراة الفريق ضد الفاتح فِيْ الدوري. .

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نجح فريق الهلال الأول لكرة القدم فِيْ تحقيق فوز صعب على الفتح (1-0)، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ اليوم الثالث من الدوري السعودي “روشان”، فِيْ مباراة شهدها سالم آل. – “غضب” الدوسري من استبداله فِيْ الدقيقة 72.

نور لست مثل سالم الدوسري .. وحسين عبد الغني يدافع عَنّْ نجم الهلال!

غضب النجم سالم الدوسري من بديله فِيْ الدقيقة 72، لدرجة الدخول فِيْ جدال محتدم مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، والذي انتهى بجلوس اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا على مقاعد البدلاء، بأكثر من لاعب واحد يحاول تهدئة نجم الهلال.

طرح الإعلامي خالد الشنيف، فِيْ البرنامج التلفزيوني “ملعب إس بي سي”، سؤالاً حول حادثة سالم الدوسري مع الهلال، كل من محمد نور وحسين عبد الغني، حيث أعربت الثنائي السابق لفكتوريا عَنّْ رأيها. وحول ما حدث نستعرضه لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” فِيْ السطور التالية

حسين عبد الغني يدافع عَنّْ نجم الهلال ..

يعتقد حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي الذي شغل منصب مدير فريق النصر لكرة القدم، أن “انزعاج” سالم الدوسري من بديله أمر طبيعي للغاية، بل وذهب إلَّى حد أن غضبك هُو من الضروري. ودليل على رغبته فِيْ مساعدة الهلال على تحقيق النصر، مضيفًا أن الشيء الأكثر لفتًا للانتباه كان رد فعل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي ابتسم للاعب واحتواء الموقف.

نور ليس مثل سالم الدوسري.

ولم يعلق محمد نور على الواقعة كَمْا فعل حسين عبد الغني، لكن أسطورة الاتحاد أكدت أنه ليس من نوع لاعب مثل سالم الدوسري، مؤكدا أنه ليس “حزينا” أو غاضبا. عَنّْدما قام المدربون باستبداله خلال مسيرته الكروية، مما دفع الشنيف إلَّى قول ساخر “من يستطيع أن يحل محلك أيها الكابتن”

يشار إلَّى أن النجم سالم الدوسري اعتذر للجهاز الفني والإداري للهلال، صباح اليوم الثلاثاء.