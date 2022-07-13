أزمة سلاسل الإمدادات.. الخطر القادم من الشرق

دقت الصين ناقوس الخطر مرة أخرى بشأن استمرار سلاسل التوريد من البلاد إلَّى الأسواق العالمية،

مع عودة فِيْروس كورونا ليسجل إصابات متسارعة فِيْ “شنغهاي” المركز المالي والتجاري للصين.

وبدأت شنغهاي فِيْ تسجيل إصابات متسارعة بفِيْروس كورونا مجهُولة المصدر، ما يعَنّْي أنه سيتم تنفِيْذ إغلاق على المدينة خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر مركزًا للصناعة والتجارة والشحن لمختلف دول العالم.

ولأن الصين لا تزال تنتهج سياسة انعدام كوفِيْد، فإن سلاسل التوريد العالمية تواجه مخاطر محتملة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يعَنّْي أن سوق التصدير قد يشهد عائقًا، مع تداعيات على الأسواق العالمية.

ومما زاد الطين بلة تحذيرات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن موجات جديدة من الإصابات بفِيْروس كوفِيْد تظهر أن الوباء “لم يقترب من نهايته”.

وقال غبريسوس فِيْ مؤتمر صحفِيْ يوم الثلاثاء “تظهر موجات جديدة من الفِيْروس مرة أخرى أن كوفِيْد -19 لا يقترب من نهايته … بينما يضغط علينا الفِيْروس علينا مواجهته”.

وأضاف أنه “مع زيادة حالات دخول المستشفِيْات وانتشار كوفِيْد -19، من الضروري أن تنشر الحكومات تدابير مجربة وحقيقية مثل ارتداء الأقنعة وتحسين التهُوية والفحص وبروتوكولات العلاج”.

وفِيْ هذا الأسبوع، علقت هُونغ كونغ بعض الخدمات غير الطارئة فِيْ المستشفِيْات العامة، حيث أدت الزيادة فِيْ عدد الإصابات بفِيْروس كورونا إلَّى إجهاد نظام الرعاية الصحية، فِيْ حين حذرت السلطات من استمرار تدهُور الوضع الوبائي فِيْ المدينة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عَنّْ رئيسة هِيْئة المستشفِيْات، سارة هُو، قولها فِيْ بيان، الثلاثاء، إن بعض المستشفِيْات العامة بدأت فِيْ تقليص الخدمات غير العاجلة، بما فِيْ ذلك العمليات الجراحية التنظيرية والاختيارية، من أجل تحويل الموارد إلَّى رعاية الأعداد المتزايدة من مرضى كورونا. .

الحبوب .. هدوء مبرر

انتعشت أسعار الحبوب تدريجيًا إلَّى مستوياتها السابقة التي سجلتها قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لا تزال مرتفعة بنسبة 40٪ على أساس سنوي.

يعود تراجع أسعار الحبوب إلَّى مستويات ما قبل الحرب إلَّى بدء أكبر موسم إنتاج حول العالم، مع قدوم الصيف، وزيادة الإمدادات المحلية، وتصدير الفائض من الأسواق حول العالم.

لكن أوكرانيا اتهمت يوم الاثنين روسيا بمحاولة إتلاف محصولها من الحبوب باستهداف الحقول والمخازن فِيْ جنوب البلاد.

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب فِيْ الأيام السبعة الأولى من يوليو، الشهر الأول من موسم 2022-2023 الجديد، تراجعت بنسبة 30٪ على أساس سنوي إلَّى 402 ألف طن.

ارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2022-2022، المنتهِيْ فِيْ 30 يونيو، بنسبة 8.5٪ إلَّى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات القوية قبل الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ 24 فبراير.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الصادرات فِيْ يوليو شملت 311 ألف طن ذرة و 71 ألف طن قمح و 17 ألف طن شعير.

وقالت الحكومة فِيْ وقت سابق إن أوكرانيا يمكنها حصاد ما لا يقل عَنّْ 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة برقم قياسي بلغ 86 مليون طن فِيْ عام 2022، بسبب خسارة الأراضي أمام تقدم القوات الروسية وانخفاض الغلات.

يعتقد باحثو ناسا أن روسيا تسيطر على 22٪ من الأراضي الزراعية فِيْ أوكرانيا، بينما تهدد الحرب المحاصيل المتوقعة هذا الصيف، مما قد يؤدي إلَّى تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

الطاقة .. ندرة الغاز

فِيْ قطاع الطاقة، لا تزال أسعاره تسجل مستويات عالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بالمحاولات الغربية لحجب الغاز الروسي عَنّْ الأسواق العالمية.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق الأوروبية اليوم غير قادرة على الاستغناء عَنّْ الغاز الروسي، حيث تعد موسكو أكبر مصدر للغاز فِيْ العالم بمتوسط ​​سنوي يبلغ 240 مليار متر مكعب.

أما بالنسبة للنفط، فإن الإمدادات تتجه نحو التحسن، لكن مخاطر الركود ألقت بظلالها السلبية على الأسعار، التي سجلت فِيْ ختام جلسة الثلاثاء أدنى إغلاق لها فِيْ قرابة ثلاثة أشهر.