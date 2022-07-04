أزمة سلاسل الإمدادات العالمية.. انسياب هنا وانسداد هناك

فِيْ الوقت الذي تنفست فِيْه العديد من دول العالم الصعداء من العودة التدريجية لسلاسل الإمداد الغذائي، وتحديداً الحبوب، عائق آخر فِيْ قطاع الطاقة.

تراجعت أسعار الحبوب العالمية اعتبارًا من الشهر الماضي، حيث سجل سعر القمح انخفاضًا بنسبة 30٪ عَنّْ مستوياته القياسية المسجلة فِيْ أبريل الماضي، بسبب الحرب فِيْ أوروبا الشرقية بين روسيا وأوكرانيا.

ولعل ما ساعد فِيْ تسهِيْل سلاسل التوريد العالمية فِيْ قطاع الحبوب، هُو الصيف وبدء موسم الحصاد فِيْ العديد من البلدان حول العالم، مع استمرار المخاوف من التوجه إلَّى الحصاد فِيْ أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب على مستوى العالم.

أصبح حصاد الحبوب فِيْ أوكرانيا أشبه بلعبة بوكر، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ وكالة فرانس برس، حيث يخشى المزارعون القصف الروسي لمزارعهم، وسط ندرة الديزل اللازم للحصاد.

أعمال صيانة

لكن الأزمة المتصاعدة فِيْ سلاسل التوريد العالمية، الممثلة فِيْ قطاع الطاقة، بدأت مع روسيا، التي أعلنت عَنّْ أعمال صيانة “مجدولة” على خط نورد ستريم 1، بدءًا من 11 يوليو.

وستستمر أعمال الصيانة لمدة 10 أيام أي حتى 21 تموز (يوليو)، ما يعَنّْي أن الغاز سيتوقف بشكل كامل عبر الخط الذي يربط ألمانيا، ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى بعض الدول الأوروبية الأخرى.

أعلنت ألمانيا حالة الطوارئ فِيْ قطاع الطاقة، فِيْ وقت تبحث فِيْه البلاد عَنّْ إمدادات مختلفة لملء مرافق التخزين قبل الشتاء، حيث تبلغ سعة التخزين حاليًا 60٪ والهدف 90٪ قبل الشتاء.

تختلف إمدادات الغاز إلَّى أوروبا حسب الاستهلاك المحلي، حيث من المتوقع أن تواجه دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والدول الاسكندنافِيْة شتاء باردًا، بسبب تقلب سلاسل إمدادات الغاز.

فِيْ مواجهة أزمات سلسلة التوريد فِيْ قطاعات الطاقة والرقائق وبعض أنواع الحبوب، وكذلك الزيوت النباتية والمعادن النادرة، تحتفظ غالبية دول العالم اليوم بمخزون أكبر فِيْ متناول اليد مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، خوفا من تفاقم العرض.

أزمة سلسلة التوريد

فِيْ استطلاع أجرته إحدى المجلات فِيْ مركز قوة اقتصادية متوسط ​​مثل نيوزيلندا، قام سبعة من كل عشرة مشاركين (70٪) بزيادة عدد موردي المواد / المنتجات التي يستخدمونها استجابة لقضايا سلسلة التوريد الأخيرة.

علاوة على ذلك، زعم ما يقرب من ثلاثة أرباع (72٪) عينة المسح أنهم قد زادوا نسبة المواد والمنتجات التي حصلوا عليها من الموردين المحليين نتيجة لهذه المشاكل.

يوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عَنّْ Standard & Poor’s Global أيضًا أن معظم البلدان حول العالم بدأت، منذ نهاية العام الماضي، فِيْ بناء احتياطيات من المواد الخام، بسبب أزمة سلسلة التوريد.

وزادت المخاوف من ظهُور أزمة إمداد جديدة قادمة من الجو، عبر تصعيد إضرابات عمال المطارات حول العالم، وخاصة فِيْ أوروبا، مما يهدد قطاع الشحن الجوي.

وتشهد أكثر من اثنتي عشرة دولة، بقيادة ألمانيا وفرنسا وهُولندا والمملكة المتحدة، إضرابات فِيْ قطاع الطيران المدني والتجاري، مما يهدد باحتمال حدوث اضطرابات فِيْ وصول سلاسل التوريد فِيْ الوقت المحدد.