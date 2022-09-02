أزمة شيرين وحسام حول “أنا انطفِيْت”..موزعها يهدد ويخالف ملحّنها

أعاد الموسيقي محمد عمار، إثارة الجدل بشأن أغنية “أنا مطمئن”، حيث تبادل فِيْها النجمان المصريان شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب الاتهامات بشأن مصادرة حقوق ملكيتهما.

وكان ملحن الأغنية نديم جمال قد أعلن أن التنازل عَنّْ الأغنية كان لصالح حسام حبيب قبل بضعة أشهر، لكن محمد عمار صرح عبر حسابه على فِيْسبوك أن الترتيب الموسيقي للأغنية “أنا” منقرض “مسجل لدى مكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة كَمْلف صوتي.

وأضاف الموزع الموسيقي أن هناك كود خاص بملف الأغنية على الموقع الرسمي للشركة يكشف عَنّْ كافة التفاصيل المتعلقة بتاريخ التسجيل واسم صاحب الحقوق، ويمكن حتى إثبات ملكيتك أمام محاكَمْ أي بلد فِيْ العالم.

وأشار محمد عمار إلَّى أن المقطوعات الموسيقية مكتوبة على شكل نوتات وتسجيل باسمه كحق منفرد آخر، كاشفا أن هناك عقدا بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الشأن.

وأوضح أن شيرين هِيْ الوحيدة التي لها الحق فِيْ استغلال هذه التفاصيل بكل الطرق، مهددًا بأن كل من يحاول استغلال أو استخدام أو تقليد موسيقاها سيتعرض لأذى كبير.

ملحن الأغنية لحسام حبيب

وجاء تصريح موزع الموسيقى فِيْ تناقض تام مع ما قاله ملحن الأغنية نديم جمال الذي أكد قبل أيام أنه سلم الأغنية قبل نحو عام ونصف إلَّى حسام حبيب، مضيفا أن تفاصيل العقد تثبت وجوده. كلمات. موضحا أن هذه الاستقالة تمت قبل انفصال شيرين وحسام.

وأشار إلَّى أنه ليس لديه معلومات عَنّْ سبب غناء شيرين للأغنية بصوتها، موضحًا أنه لا يعرف شيئًا عَنّْ صفقات وراء الكواليس بين الشريكين السابقين.

قال “لما حصلت على التصاريح كان ذلك باسم حسام حبيب ولست طرفا فِيْ الخلاف بينهما”.

“الأغاني المسروقة” تسببت فِيْ أزمة بين شيرين وحسام

يشار إلَّى أن “الأغاني المسروقة” التي فجرت الفصول الأخيرة من الأزمة بين شيرين وزوجها السابق هِيْ “غاب الفرح” من كلمات إبراهِيْم علي وألحان أحمد يوسف والأغنية “. أطفأت “من كلمات إبراهِيْم علي وألحان نديم جمال، وأغنية من هُو غيرة” من كلمات مهد حسن وهِيْ من كلمات محمد حمزة، وأغنية عدي الكل من كلمات أحمد محمد. أغنية حبيبي فِيْن من كلمات عبد العزيز محمد الشافعي، وأغنية “كنت فِيْن” من كلمات محمد عاطف وألحان محمد إبراهِيْم.

أعلن الزوجان طلاقهما منذ أشهر، بعد 4 سنوات من الزواج.