أزمة صحية طارئة تُدخل مي العيدان إلَّى المستشفى

تعرضت النجمة الإعلامية الكويتية مي العيدان لأزمة صحية طارئة، وتم نقلها إلَّى المستشفى بعد ذلك، بحسب صورة نشرتها عبر حسابها على “ إنستجرام ”.

ويبدو أن العيدان المشهُورة بآرائها المثيرة للجدل على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تعمدت إظهار يدها وأنبوب التغذية معلق فِيْ وريدها بالصورة وحدها.

ولم تكشف تفاصيل عَنّْ الأزمة الصحية التي تعرضت لها، واكتفت بالتعليق على الصورة قائلة “الحمد لله على كل حال” الأمر الذي أثار قلق متابعيها الذين سارعوا بالتعليق للاطمئنان عليها.

وكان زميله ومواطنه فِيْ الإعلام فجر السعيد من أوائل المعلقين على الصورة وتمنى له السلامة. الفنانة السعودية وعد، والممثلة العمانية فخرية خميس، والممثل الكويتي محمد الشعيبي وغيرهم.

يشار إلَّى أن العيدان أعلن مؤخرا عَنّْ صدور حكَمْ لصالحه فِيْ قضية ضد ظافر الشمري الملقب بـ “أبو طلال الحمراني” الذي أدانته المحكَمْة بتهم تتعلق بالتشهِيْر والقذف. .. ضدها.

وقال فِيْ تغريدة عبر حسابه على تويتر “الحمد لله حُسمت قضيتي لمصلحتي التي رفعتها ضد من يسمى فِيْصل زاهر الشمري الملقب بأبي طلال الحمراني، بعد أن عبر تغريداتك اتهمتني زورا وتحدت سمعتي وشرفِيْ وشرفِيْ ولفقتني الأكاذيب ضدي. شكرا لك على نعمة العدالة “.

وفِيْ التفاصيل، قالت مي العيدان فِيْ تدوينة لها إن الحمراني “طعَنّْها على شرفها عبر تغريدة آثمة قام بتغريدها على حسابها على تويتر ضدها”، بعد تعرضها لحادث مضايقات من قبل مصري. . وافد قبل نحو عام عَنّْدما طالب وقتها “بترحيل أي وافد تحرش بمواطن”. على غرار قوانين مماثلة فِيْ قطر ودول أخرى “.

وأوضح أن “المدعو أبو طلال الحمراني كتب تغريدة لفب فِيْها شائعات وهِيْ مصدره الوحيد والغرض منها الإضرار بشرفِيْ وسمعتي وشرفِيْ”.

وأشار إلَّى أنها “طاردته فِيْ كل مكان وحطمت سيارته أمام معهد الفنون المسرحية وضايقته كابتزاز وتهديد بتدمير عائلته، لولا تدخل كبار المطربين للتوسط من أجله”. “