أزمة طاقة فِيْ تونس.. مخزون المواد البترولية يكفِيْ أكثر من شهرين

قالت المديرة العامة للشركة التونسية للتكرير المملوكة للدولة، فخرة المهاواشي، اليوم الخميس، إن مخزون البلاد من المنتجات البترولية يكفِيْ لأكثر من شهرين.

نقلت وكالة الأنباء التونسية، أمس الأربعاء، عَنّْ مسؤول بوزارة الطاقة قوله إن تونس تستخدم حالياً مخزونها الاستراتيجي من المنتجات البترولية لتتمكن من تلبية الطلب المحلي، فِيْما تتعرض ماليتها العامة لضغوط شديدة جراء الأزمة الأوكرانية.

ونقلت الوكالة عَنّْ رشيد بن دالي قوله “هذا الوضع دقيق للغاية ويمثل حربا أسبوعية … نظرا لندرة المواد البترولية والوضع المالي الحالي فِيْ تونس والأزمة الأوكرانية، وكلها ضغوط على العراق. خزينة الدولة “بحسب رويترز.

ورفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثالثة فِيْ أبريل نيسان الماضي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام فِيْ محاولة لكبح عجز الميزانية ليرتفع سعر لتر البنزين إلَّى 2.330 دينار (0.78 دولار) من 2.220 دينار (0.74 دولار).

وذكرت وزارة الطاقة حينها أن كل زيادة قدرها دولار واحد فِيْ سعر برميل النفط ينتج عَنّْها احتياجات تمويلية سنوية إضافِيْة لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز تصل إلَّى نحو 140 مليون دينار (46.8 مليون دولار).

يأتي ذلك فِيْ وقت ترتفع فِيْه أسعار النفط عالميًا بسبب متغيرات العرض والطلب والأزمة الروسية الأوكرانية.

تمويل جديد

وتسعى تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار مقابل إصلاحات تشمل تخفِيْضات فِيْ دعم الوقود والغذاء.

وتشمل الإصلاحات رفع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد أجور القطاع العام، وهِيْ خطوات رفضها بشدة نقابة العمال، أقوى نقابة عمالية فِيْ البلاد، والتي نفذت بالفعل إضرابًا عامًا، وفقًا لرويترز.

حذر بنك الاستثمار مورجان ستانلي من أن تونس قد تتخلف عَنّْ سداد ديونها إذا استمرت أوضاعها المالية فِيْ التدهُور.

ارقام تونسية

نما الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1٪ فِيْ عام 2022، مدعوما بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار العالمية، بعد أن سجل انكَمْاشا بنسبة 8.7٪ فِيْ 2022.

ارتفع معدل التضخم فِيْ مارس إلَّى 7.2٪ ومن المتوقع أن يستمر فِيْ الارتفاع مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وبلغ الدين الخارجي لتونس 41 مليار دولار بحسب مجلة فوربس، ويبلغ عجز الحساب الجاري 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت فِيْتش أن عجز الميزانية سيرفع نسبة الدين إلَّى الناتج الاقتصادي لتونس إلَّى 84٪.

أعلنت تونس عَنّْ ميزانية قدرها 19.9 مليار دولار (57.2 مليار دينار) لعام 2022، بزيادة قدرها 3.2٪ عَنّْ العام السابق.

واجهت تونس فِيْ السنوات الأخيرة صعوبات مالية وتحديات اقتصادية، حيث زاد الدين العام وانخفاض تصنيفها الائتماني.