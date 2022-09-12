أزمة طاقة فِيْ لبنان.. المصرف المركزي يتوقف عَنّْ توفِيْر الدولار لواردات البنزين

قال مصرف لبنان المركزي، إنه توقف بشكل كامل عَنّْ توفِيْر الدولار لواردات البنزين،

فِيْ خطوة من المرجح أن تؤدي إلَّى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها بشكل مطرد.

على الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عَنّْ توفِيْر الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب احتياطيات البلاد المتناقِصَّة من العملات الأجنبية، إلا أنه واصل القيام بذلك بأسعار تقل عَنّْ أسعار السوق فِيْ الصرف.

لكنها خفضت تدريجياً كَمْية الدولارات التي تقدمها من خلال الخدمات المصرفِيْة خلال الأسابيع الماضية كجزء من خطة أوسع لإنهاء الدعم لمعظم السلع فِيْ ظل الانهِيْار المالي الذي دخل عامه الرابع دون أي بوادر تحسن.

وقال متحدث باسم البنك إن المستوردين سيضطرون الآن إلَّى الحصول على الدولار فِيْ السوق السوداء، حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عَنّْد حوالي 35 ألف مقابل الدولار يوم الاثنين. وكان السعر فِيْ البورصة الأسبوع الماضي حوالي 28 ألفًا.

وقال مارون شماس عضو اتحاد شركات استيراد النفط لرويترز “إذا زادت التقلبات فِيْ سعر الصرف سترتفع التقلبات فِيْ أسعار الوقود”.

قفز سعر 20 لترًا من البنزين بمقدار 20 ألف جنيه اليوم الاثنين، وهُو ارتفاع حاد مقارنة بالتقلبات اليومية العادية ببضعة آلاف جنيه فِيْ الأسابيع السابقة.

وأضاف شماس أن المستوردين تمكنوا حتى الآن من الحصول على كل احتياجاتهم الدولارية من السوق السوداء، وأن القائمين على ضخ البنزين سيستمرون فِيْ قبول الدفع بالجنيه حسب سعر السوق السوداء اليومي.