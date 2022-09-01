أزمة طاقة وشيكة فِيْ اليابان.. والحل الاستثنائي فِيْ الغاز

وسط تصاعد تحديات أزمة الطاقة المعقدة وانزلاق مختلف دول العالم معها، تسعى الحكومات للبحث عَنّْ حلول استثنائية لتجاوز تداعياتها.

اليابان .. وشراء الغاز المسال

من جانبها، تسعى الحكومة اليابانية لشراء الغاز الطبيعي المسال، مما يزيد من احتمالية عدم قدرة الشركات على تحمل تكاليفه، بحسب الإذاعة اليابانية NHK.

وأشارت NHK إلَّى أن الحكومة تعتزم وضع إطار عمل للمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكَمْيات كبيرة، وأشارت إلَّى أن لجنة فِيْ وزارة التجارة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة الإجراءات.

هذه خطوة غير مسبوقة من قبل اليابان لتجنب أزمة إمدادات الغاز الشتوية، حيث إنها المرة الأولى التي تشتري فِيْها الحكومة اليابانية الوقود نيابة عَنّْ الشركات الخاصة.

من ناحية أخرى، يعتزم المسؤولون أيضًا وضع خطة لتقليل استخدام الصناعات للغاز فِيْ حالة حدوث نقص فِيْ الإمدادات.

جدير بالذكر أن مخزون الغاز الطبيعي المسال الذي تملكه المرافق اليابانية بلغ 2.63 مليون طن فِيْ 28 أغسطس، وهُو أعلى مستوى فِيْ البيانات يعود تاريخه إلَّى أبريل 2017.

أغلى شحنة غاز طبيعي فِيْ تاريخ اليابان

اشترت اليابان أغلى شحنة من الغاز الطبيعي فِيْ شهر يوليو الماضي. تزيد أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة من خطر انقطاع التيار الكهربائي وزيادة المنافسة على استيراد الوقود.

تم شراء الشحنة، المقرر تسليمها فِيْ سبتمبر، بواسطة Nippon Steel مقابل 40 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال تجار إن الشحنة كانت الأغلى سعرا فِيْ اليابان على الإطلاق.

من المرجح أن تكلف الشحنة أكثر من 135 مليون دولار، وفقًا لحسابات بلومبرج. يُظهر السعر الباهظ العلاوة التي كان على اليابان أن تدفعها لأن إمدادات الكهرباء تواجه ضغوطًا مع ارتفاع الطلب.

وشهدت طوكيو أزمتين رئيسيتين فِيْ قطاع الكهرباء هذا العام، بما فِيْ ذلك موجة الحر الشديدة الشهر الماضي. ولم يتسن الوصول إلَّى متحدث باسم نيبون ستيل للحصول على تعليق فوري.

تسارعت المنافسة على الغاز الطبيعي مع تجنب الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرين شراء بعض الوقود الروسي بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، مع تداول أسعار النفط والفحم بالفعل عَنّْد مستويات عالية.

دعا وزير التجارة الياباني كويشي هاجيودا الولايات المتحدة وأستراليا إلَّى تعزيز صادرات الغاز، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لترجمة ذلك إلَّى شحنات فعلية.

التحول إلَّى أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال فِيْ عام 2022

من المتوقع أن تكون اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم هذا العام وسط حملة تقودها الحكومة للحفاظ على مخزون الوقود المرتفع وتجنب نقص الكهرباء.

كَمْا حثت الحكومة اليابانية الصناعات ومالكي المنازل على استخدام كهرباء أقل وتبذل جهُودًا جديدة طويلة الأجل لإعادة تشغيل المفاعلات النووية.