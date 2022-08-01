أزمة عقارات عاصفة.. البنوك الصينية مهددة بخسارة 356 مليار دولار

تواجه البنوك الصينية اليوم مخاطر تكبد خسائر تصل إلَّى 2.4 تريليون يوان (356 مليار دولار)، نتيجة تفاقم أزمة العقارات التي تضرب البلاد.

تتصاعد أزمة البنوك الصينية مع تأخير المطورين لتسليم العقارات، وتوقف مئات الآلاف من المشترين عَنّْ دفع الرهُون العقارية للبنوك استجابة لتأخير المطورين.

أجل المطورون تسليم العقارات فِيْ 90 مدينة، مما يهدد بأزمة قد تضرب القطاع المصرفِيْ الصيني البالغ 56 تريليون يوان (8.2 تريليون دولار).

قدر تقرير صادر عَنّْ وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية حجم الرهُون العقارية المتأخرة عَنّْد 6.8٪، بينما قال دويتشه بنك إن النسبة قد تصل إلَّى 7٪.

يأتي ذلك وسط انخفاضات مستمرة فِيْ أسعار العقارات فِيْ 48 من 70 مدينة رئيسية فِيْ يونيو، ارتفاعًا من 20 فِيْ يناير.

قبل أسبوع، أعلنت الصين إنشاء صندوق عقاري بقيمة 44.39 مليار دولار لدعم المطورين العقاريين، بما فِيْ ذلك مجموعة إيفرجراند الصينية المتعثرة، التي يبلغ ديونها حوالي 300 مليار دولار، بسبب فشل مشتري العقارات فِيْ سداد الرهُون العقارية. .

كَمْا تعاني البلاد من تأخيرات فِيْ تسليم العقارات بسبب تباطؤ النمو وتجدد إغلاق فِيْروس كورونا المستجد، بالإضافة إلَّى ارتفاع معدل البطالة.

يعد قطاع العقارات هُو الأكثر استثمارًا من قبل البنوك الصينية، حيث أكد بنك الصين الشعبي وجود 5.7 تريليون من الرهُون العقارية القائمة، و 1.9 تريليون دولار أخرى فِيْ شكل قروض فِيْ نهاية مارس.

يوضح Qiuu Chen، أستاذ المالية فِيْ كلية إدارة الأعمال بجامعة هُونغ كونغ، أن البنوك هِيْ مركز الأزمة.

كَمْا قال لـ Bloomberg، “إذا لم تساعد البنوك المطورين على إنهاء المشاريع، فسوف ينتهِيْ بهم الأمر بخسارة أكثر بكثير”، مع تأجيل المشترين للمدفوعات.

ويضيف “إذا فعلوا ذلك، فستكون الحكومة سعيدة بالتأكيد، لكنهم يضيفون خسارة إلَّى تأخر تسليم المشاريع بالفعل”.