أزمة عقارات عالمية تلوح بالأفق.. ما علاقة البنوك المركزية

يتجه سوق العقارات حول العالم بثبات نحو أزمة عالمية قد تدفع أسعار المساكن للانهِيْار دفعة واحدة، بسبب السياسات التي تنتهجها البنوك المركزية.

بدأت بوادر الأزمة بالظهُور فِيْ العواصم الكبرى لسوق العقارات حول العالم، والتي تعد من بين أكثر المدن التي يبحث عَنّْها المشترون، مثل سيدني ولندن وستوكهُولم ونيويورك وغيرها من المدن المكتظة بالسكان.

وسلطت وكالة بلومبرج للأنباء، فِيْ تقرير لها، الضوء على تراجع حاد فِيْ عواصم العقارات على مستوى العالم منذ بداية الربع الثاني من العام الجاري، ولا تزال الأسعار تسجل انخفاضات حادة.

من سيدني إلَّى ستوكهُولم إلَّى سياتل، يتراجع المشترون عَنّْ شراء العقارات حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ عقود، مما يؤدي إلَّى انخفاض أسعار المنازل.

اقتراض رخيصة

وفِيْ الوقت نفسه، يواجه ملايين الأشخاص الذين اقترضوا بثمن بخس لشراء منازل خلال الوباء مدفوعات أعلى مع إعادة ضبط القروض بأسعار فائدة جديدة.

أدى هذا الارتفاع فِيْ أسعار الفائدة وزيادة تكلفة القروض إلَّى تباطؤ سريع فِيْ قطاع العقارات – وهُو مصدر رئيسي لثروة الأسرة – مما يهدد بتفاقم التباطؤ الاقتصادي العالمي.

فِيْ حين أن الركود حتى الآن لا يقترب من مستويات الأزمة المالية لعام 2008، فإن كَيْفَِيْة حدوث الانكَمْاش هِيْ متغير رئيسي لمحافظي البنوك المركزية الذين يريدون كبح جماح التضخم دون الإضرار بثقة المستهلك وإحداث ركود عميق.

أثرت تكاليف الرهن العقاري المرتفعة على الاقتصادات بطرق متعددة ؛ تشدد العائلات التي حصلت على قروض أحزمتهم، فِيْ حين أن مدفوعات الرهن العقاري المتزايدة تثني المشترين المحتملين عَنّْ دخول السوق، مما يؤثر على أسعار العقارات والتنمية.

التباطؤ هُو تحول صارخ من الطفرة التي غذتها سياسات التمويل السهلة للبنوك المركزية فِيْ السنوات التي أعقبت الأزمة المالية ثم تفاقمت بسبب الوباء، مما دفع الناس إلَّى البحث عَنّْ مساحات أكبر ومنازل صديقة للعمل عَنّْ بعد.

قروض بسعر فائدة ثابت

يختلف تعرض المقترضين لمعدلات أعلى بشكل كبير حسب البلد ؛ فِيْ الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعتمد معظم المشترين على قروض المنازل ذات السعر الثابت لمدة تصل إلَّى 30 عامًا.

فِيْ المتوسط ​​، مثلت القروض العقارية ذات المعدل القابل للتعديل حوالي 7٪ من القروض التقليدية فِيْ السنوات الخمس الماضية.

على النقيض من ذلك، عادة ما يكون لدى البلدان الأخرى قروض بسعر فائدة ثابت لمدة عام على الأقل، أو قروض عقارية متغيرة السعر تتماشى بشكل وثيق مع أسعار الفائدة الرسمية.

كان لأستراليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا أعلى تركيز للقروض ذات الأسعار المتغيرة كحصة من الأصول الجديدة فِيْ عام 2022، وفقًا لتقرير مايو الصادر عَنّْ وكالة التصنيف الائتماني فِيْتش.

قال نيراج شاه من بلومبيرج إيكونوميكس “إذا شددت البنوك المركزية أكثر من اللازم، فإن احتمالية حدوث هبوط ناعم تتضاءل”. “أسعار المساكن يمكن أن تنخفض بشكل أسرع، مما يؤدي إلَّى تفاقم الركود وإطالة أمده”.

فِيْ بعض البلدان، تدخلت الحكومات بالفعل لمساعدة المستهلكين الذين يعانون من ضغوط على التعامل مع عمليات السداد المتصاعدة بسرعة.

فِيْ كوريا الجنوبية، وهِيْ واحدة من أوائل الاقتصادات فِيْ منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي بدأت فِيْ رفع أسعار الفائدة، وافق صناع السياسة مؤخرًا على إنفاق أكثر من 400 مليار وون (290 مليون دولار) للمساعدة فِيْ تقليل حصة الأسر فِيْ الرهُون العقارية ذات الأسعار المتغيرة.

وفِيْ بولندا، حيث تضاعفت المدفوعات الشهرية لبعض المقترضين مع ارتفاع أسعار الفائدة، تدخلت الحكومة فِيْ وقت سابق من هذا العام للسماح للبولنديين بتعليق المدفوعات لمدة تصل إلَّى ثمانية أشهر.

قضت هذه الخطوة على أرباح البنوك الكبرى بعد أن اضطرت الصناعة إلَّى حجز نحو 13 مليار زلوتي (2.78 مليار دولار) فِيْ المخصصات.

فِيْ الوقت الذي تتعامل فِيْه الصين مع أزمة عقارية متصاعدة مرتبطة بموجة من التخلف عَنّْ السداد لدى المطورين وامتنع المقترضون عَنّْ سداد أقساط الرهن العقاري للمنازل غير المبنية.

فِيْ السويد، التي كانت فِيْ يوم من الأيام واحدة من أكثر الأسواق سخونة فِيْ أوروبا من حيث الطلب على العقارات، انخفضت أسعار المنازل بنحو 8٪ منذ الربيع، ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن انخفاضًا بنسبة 15٪.