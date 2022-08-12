ألقت أزمة العقارات فِيْ الصين بعبئها على المواطن الصيني، بعد أن تحولت بعض أحلام امتلاك شقة إلَّى كابوس.

يرفض مشترو العقارات فِيْ جميع أنحاء الصين سداد مدفوعات قروض الرهن العقاري، وسط تأخيرات فِيْ تنفِيْذ البناء العقاري، مما أدى إلَّى تفاقم أزمة العقارات فِيْ البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عَنّْ قِصَّة حزينة لمواطن صيني تحول حلمه بامتلاك شقة انتظرها منذ 3 سنوات إلَّى كابوس حقيقي.

يعتزم “وانج” المتزوج حديثًا الانتقال مع زوجته الحامل إلَّى شقة جديدة، لكن سرعان ما تحول الحلم إلَّى كابوس فِيْ ظل أزمة العقارات التي تهز الصين وتحول دون استكَمْال مشاريع البناء.

لشراء الشقة قبل 3 سنوات، اقترض الشاب البالغ من العمر 34 عامًا 300000 يورو. لكن بسبب توقف العمل فِيْ الورشة منذ حوالي عام، اتخذ قرارًا جذريًا وتوقف عَنّْ دفع الأقساط الشهرية.

وكثيرون مثله فِيْ عشرات المدن الصينية توقفوا عَنّْ دفع الأقساط للضغط على المطورين العقاريين الذين هم بدورهم تحت وطأة الديون ويفتقرون إلَّى السيولة.

كان وانغ، الذي يعيش حاليًا فِيْ بكين، يأمل فِيْ الانتقال إلَّى شقته الجديدة فِيْ ووهان (وسط الصين).

وقال وانغ “كان من الصعب علينا جمع الأموال من أجل الشقة واستثمرت كل مدخراتي فِيْها. وفِيْ نهاية اليوم، كان لا يزال يتعين علينا سداد قرض قيمته مليوني يوان (300 ألف يورو)”.

ازدهر سوق العقارات الصيني، الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، منذ تحريره فِيْ عام 1998.

تمكن مطورو العقارات من توسيع أعمالهم بفضل القروض المصرفِيْة. لكن ديونهم زادت بشكل كبير لدرجة أن السلطات قررت كبح هذا الارتفاع اعتبارًا من عام 2022.

وأدى هذا القرار إلَّى تضاؤل ​​فرص التمويل لعمالقة القطاع، بما فِيْ ذلك المجموعة الأولى السابقة “إيفرجراند” التي تكافح منذ شهُور لسداد ديونها الضخمة.

ومما يزيد الوضع تعقيدًا فشل البعض فِيْ سداد أقساطهم الشهرية وضغط الحكومة لتسليم المنازل لأصحابها فِيْ أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي.

غالبًا ما تُباع الشقق الجديدة فِيْ الصين قبل اكتمالها. عَنّْدما لا تتمكن الشركة العقارية من إتمام المشروع يكون المشتري هُو الطرف المتضرر.

كتب المحلل أندرو باستن فِيْ تقرير صدر مؤخرًا عَنّْ شركة جافكال دراجونوميكس أن الوضع تسبب فِيْ “أزمة ثقة” فِيْ سوق العقارات.

إجمالاً، يؤثر عدم سداد الأقساط على أكثر من 300 مشروع عقاري فِيْ حوالي 100 مدينة.

وفقًا لـ Nomura، قام المطورون فِيْ الصين بتسليم حوالي 60 ٪ فقط من المنازل التي تم بيعها سابقًا بين عامي 2013 و 2022.

وكشف عَنّْ المشكلات التي يعاني منها سوق العقارات الصيني العام الماضي عَنّْدما بدأت إيفرجراند فِيْ التخلف عَنّْ سداد ديونها.

ويحذر تومي وو، المحلل فِيْ شركة أكسفورد إيكونوميكس من أن فقدان الثقة فِيْ القطاع قد يؤدي إلَّى تفاقم الأزمة.

وقال وو إن خطر اتساع هذه الحلقة المفرغة أمر مقلق، مع انخفاض المبيعات، وتراجع الأسعار، وتفاقم صعوبات المروجين وتقلص الموارد المالية للبلديات.