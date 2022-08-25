أزمة عَنّْيفة تواجه نجم مانشستر يونايتد بعد رفض الهلال

فاجأت وسائل الإعلام الإنجليزية لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق خوان ماتا بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة “صن” الإنجليزية إلَّى أن ماتا، بعد انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد، تلقى عروضا من أندية أوروبية وخليجية وعلى رأسها نادي الهلال السعودي.

واستمر الأمر، رفض ماتا فكرة الانتقال إلَّى الشرق الأوسط، وارتداء قميص الهلال خلال موسم 2022-2023 الجديد.

ماتا يواجه أزمة عَنّْيفة فِيْ الموسم الجديد

قرر النجم الإسباني التوقيع مع ريال بيتيس، لكنه يواجه أزمة عَنّْيفة تهدد بالبقاء عاطلاً عَنّْ العمل وبعيدًا عَنّْ كرة القدم.

يواجه ريال بيتيس عقبة فِيْ إضفاء الطابع الرسمي على هذا الاتفاق بين الاثنين، بسبب مشكلة فِيْ تسجيل اتفاقياته الجديدة هذا الموسم مع الدوري الإسباني، كَمْا هُو الحال مع برشلونة.

يشار إلَّى أن النجم الإسباني، لو وافق على عرض الهلال، لكان قد تعرض لنفس الأزمة التي يواجهها مؤخرًا، وهُو أنه لم يتم إدراجه فِيْ قائمة القادة بسبب عقوبة منعه من المشاركة. التسجيل. عروض جديدة لفترتين تسجيل.