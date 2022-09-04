أزمة فنية تضرب الفتح قبل مواجهة الهلال الليلة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الفتح لمواجهة نظيره الهلال، الليلة، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ الهلال مشواره الاحترافِيْ فِيْ الدوري بفوزه على الخليج والفِيْحاء، فِيْما خسر الفاتح فِيْ الجولة الأولى أمام التعاون وحقق الفوز بخمس نقاط نظيفة فِيْ الجولة الثانية أمام الباطن.

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أكدت صحيفة الميدان الرياضي اليومية، وجود أزمة فنية فِيْ فريق الفتح بعد تأكيد جاهزية جميع اللاعبين الأجانب، الأمر الذي يضع المدرب اليوناني جورج دونيس فِيْ ارتباك كبير قبل مواجهة الهلال، بسبب اللاعب الأجنبي الثامن الذي سيتم استبعاده من قائمة الفريق الليلة.

وشهدت مباراة الفتح الأخيرة تألق كل اللاعبين الأجانب بقيادة النجم المغربي مراد باتنة وبيتروس ماثيوز.

ويدخل الفاتح هذه المباراة، ويحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط، فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، بينما يحتل الهلال المركز الثاني بفارق الأهداف عَنّْ المتصدر الشباب.

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