أزمة فِيْ الاتحاد قبل لقاء النصر .. تشكيل مفاجئ يعيد “المغضوب عليه”

يمر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو، بأزمة كبيرة فِيْ خط الوسط والهجوم، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة ضد النصر فِيْ العاصمة السعودية، الرياض.

يزور الاتحاد نظيره النصر بملعب مرسول بارك، مساء الأحد 2 أكتوبر، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، موسم 2022-2023.

أزمة تواجه الاتحاد

حقق فريق الاتحاد النصر فِيْ الكلاسيكو مع غياب أحد أهم أسلحته الهجومية، الجناح البرازيلي رومارينيو، الذي تأكد غيابه فِيْ المباراة المهمة وسط خيبة أمل جماهِيْرية كبيرة.

بعد التأكد من غياب رومارينيو، كانت الخيارات المتاحة للمدرب البرتغالي محدودة للغاية بسبب الغيابات العديدة التي عصفت بالفريق.

أبرز ما فِيْ الأزمة المتوقعة هُو اضطرار سانتو لإبعاد البرازيلي إيغور كورونادو من دعم المصري طارق حامد فِيْ خط الوسط، وهِيْ ثنائية أقنعت الجماهِيْر خلال الفترة الأخيرة، بوضعه فِيْ منطقة الهجوم بدلاً منه. من روما

هنري عاد

ستجبر هذه الإستراتيجية مدير الإتحاد على استخدام متوسط ​​المجال “الغاضب” برونو هنريكي لملء الفراغ لكورنادو فِيْ خط الوسط، وهُو خيار غير موات فِيْ خدمة التكتيك البرتغالي.

كل الظروف تقف فِيْ طريق سانتو، للخروج من اللعبة بأمان، بدءًا من غياب أهم العَنّْاصر، بالإضافة إلَّى محدودية البدائل، وكذلك استخدام Henrique الذي لا يزال مستواه مصدرًا للاكتئاب. جدل كبير بين الجماهِيْر.

غياب الاتحاد أمام النصر

وسيغيب الاتحاد خلال المباراة المهمة، بالإضافة إلَّى رومارينهُو، كلاهما عبد العزيز البيشي بسبب الإصابة، ومهند الشنقيطي بسبب الإيقاف، فِيْما تأمل الجماهِيْر فِيْ استعادة محمد الصيعري وهِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي. بعد ذلك فصلتهم الإصابة عَنّْ المباريات الأخيرة.

ويحتاج الاتحاد إلَّى مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة البرتغالي، حيث يحتل العميد المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ فريق النصر صاحب المركز الرابع.