أزمة فِيْ الهلال.. تصريح رسمي من البليهِيْ يهدد بإيقافه ومعاقبة النصر

صراع غريب يشهده المجتمع الرياضي السعودي، بشأن تعاقد النجم الدولي علي البلاحي مع فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم.

ورفض البليحي قبل أسابيع عرضا رسميا من نادي الهلال “بتجديد” عقده. فقط لموسم رياضي واحد مقابل 4.5 مليون ريال سعودي.

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إلَّى جانب رفض عرض الزعيم تناقلت أنباء قوية عَنّْ مفاوضات النجم العالمي مع إدارة نادي النصر. للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

* مفاجأة فِيْ تعاقد البليحي مع نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق أطلق الصحفِيْ الرياضي محمد الدويش مفاجأة رفِيْعة المستوى على “تعاقد” علي البلاحي مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

وأشار الدويش فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن صحفِيًْا مقربًا من البليحي يؤكد دخول اللاعب الفترة الحرة مع الهلال، فِيْ أغسطس 2022، فِيْما ينفِيْ وكيله ذلك. .

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وبناء على ذلك، قال الكاتب الرياضي، إن الهلال قد يكون له عقدين للنجم العالمي، أو أن صديق أو وكيل للاعب يكذب.

– إذن .. البليحي دخل “الفترة الحرة” مع نادي الهلال !

من جانبه حسم علي البليحي بنفسه الجدل حول مَوعِد دخوله الفترة الحرة. صرح بذلك الصحفِيْ الرياضي عبد العزيز النصيري.

قبل أيام، نشر النصيري مقطع فِيْديو قديمًا للبلاحي، أعلن فِيْه دخوله المدة المجانية لعقده مع الهلال، فِيْ 30 ديسمبر 2022، دون تجديد.

ونتيجة لهذا البيان أعلن نادي الهلال تجديد عقد علي البليحي. لمدة 3 سنوات كاملة حتى عام 2023.

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ومنذ أن وقع البليحي على تجديد عقده “الأخير” مع الهلال، بعد 30 ديسمبر 2022، ما يعَنّْي أنه لم يدخل الفترة المجانية حاليًا، ولا يزال فِيْ الفترة المحمية.

إذن .. إذا صح خبر التفاوض على الانتصار مع البليحي “الآن”. قد يعَنّْي هذا تعليق اللاعب وحرمان النادي من العقود ؛ على طريقة قضية النجم العالمي محمد كنو.