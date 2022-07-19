أزمة قيد سيف الدين الجزيري من الألف إلى الياء.. ما القصة

في الوقت الحالي لا يوجد صوت أعلى من أزمة تسجيل سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم من الزمالك.

ما قصة أزمة سلسلة حبس سيف الدين الجزيري بالزمالك

وكان الزمالك قد كلف سيف الدين الجزيري، من صفوف المقاولون العرب، على سبيل الإعارة في يناير الماضي، مقابل 8 ملايين جنيه بقصد البيع، مع دفع 12 مليون جنيه إضافية في حالة البيع.

وقرر الزمالك تفعيل بند الشراء الذي أجبر من أجله على دفع 5٪ من حقوق الرعاية لأندية المساهمة التضامنية التي لعب فيها اللاعب في مرحلة الشباب وهي بن قردان والاتحاد الأفريقي.

ثم تعاقد الزمالك مع اللاعب مع الاتحاد المصري لكرة القدم مجانًا، أي انتقل إلى صفوف وايت كاسل بصفقة انتقال مجانية، لتجنب دفع مليون جنيه.

في الوقت نفسه، تلقى الزمالك قرارًا بتوقيفه لفترتين وتعين عليه محاكمة الانتقال. تم تفعيل شرط الشراء، ولكن تم تسجيله كاتفاقية جديدة.

أرسل اتحاد الكرة خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لتسجيل اللاعب وأجاز الفيفا تسجيل اللاعب.

وتقدم الناديان، اتحاد بن قردان وإفريقيا، بطلب انتساب لهما من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وكان الجواب أن اللاعب مسجل مجانًا، لذا اقترب الاتحاد المصري مؤخرًا من الزمالك لبحث التاريخ.

نحن في انتظار القرار في الفترة المقبلة.