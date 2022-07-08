أزمة كبرى تواجه سواريش قبل مواجهة فيوتشر..طالع التفاصيل

يواجه مدير فريق الأهلي البرتغالي الأول لكرة القدم، ريكاردو سواريز، أزمة جديدة قبل مواجهة نادي المستقبل في الدوري المصري الممتاز.

يعاني ريكاردو سواريز من نقص عددي في وسط الفرقة بعد إصابة كل من طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكسيوني وبيرسي تاو، حيث وثق البرتغالي في المباراة الأخيرة ضد الجونة بصلاح محسن. عدم وجود بديل.

وفي المباراة القادمة أمام الجونة، يفكر سواريس في تعديل مواقف بعض اللاعبين لحل الأزمة الهجومية مع العملاق الأحمر، نظرا لعدم قناعته بمستوى الفريق الموجود داخل أسوار مختار التيتش.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.

ويستمر غياب الخمسة أكرم توفيق وعمار حمدي وميشيسوني وبيرسي تاو ومحمود وحيد عن فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة القادمة أمام نادي المستقبل بسبب الإصابة.