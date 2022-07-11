أزمة كهربا مع الزمالك من الألف إلى الياء ..هروب وإيقاف ورحيل

“كورة 365” يرصد تفاصيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع الزمالك من الألف إلى الياء.

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، الإيقاف لمدة 6 أشهر على لاعب الأهلي محمود عبد المنعم الكهرباء بسبب أزمته مع الزمالك.

قررت المحكمة الرياضية غرامة كهربة لاعب الأهلي بمليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

ستدفع شركة كهربا فائدة على المبلغ بنسبة 5٪ اعتبارًا من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل للغرامة.

الكهرباء ستعلق 6 أشهر لحين تسديد غرامة 2400 ألف دولار لصالح الزمالك.

فيما يلي تفاصيل أزمة محمود عبد المنعم الكهرباء مع الزمالك

بداية أزمة الكهرباء مع الزمالك

بدأت أزمة الكهرباء بين محمود عبد المنعم والزمالك بعد توقف اللاعب عن التدريبات مطالبين بفسخ العقد.

كهربا يترك الزمالك من أجل أفيس البرتغالي

غادر محمود عبد المنعم كهربا الزمالك في موسم 2022، بعد أن رفضت الإدارة رفع التعويض المالي ومعاملته ضمن أفضل اللاعبين، إلى نادي أفيس البرتغالي.

أعلن النادي البرتغالي، أفيس، التعاقد الرسمي مع كهربا في صفقة انتقال مجانية، بعد هروبه من الزمالك، ببطاقة مؤقتة.

الزمالك يشكو من الكهرباء

تقدم مجلس إدارة الزمالك بشكوى رسمية ضد كهربا لدى اتحاد الكرة، تضمنت جميع المستندات الخاصة بعقد اللاعب واستلام مستحقاته الاقتصادية.

الزمالك يدخل اللاعب في القائمة الأفريقية المشارك في دوري أبطال إفريقيا حفاظا على حقوقه.

الكهرباء ينتقل إلى الأهلي

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع الكهرباء للأهلي، فقرر الزمالك نقل الأمر إلى الفيفا.

وطالب الزمالك في شكواه بتعويض مالي قدره 5 ملايين دولار، فيما رد اللاعب بالتماس بالتزوير في تاريخ توثيق عقده.

أحالت الفيفا قضية الزمالك ضد الكهرباء إلى لجنة الانضباط للبت فيها نهائيا.

الحكم النهائي لصالح الزمالك ضد الكهرباء

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارا بدفع غرامة قدرها مليوني دولار مقابل الكهرباء دون إيقاف اللاعب.

وأصدرت محكمة الرياضة “كاس” حكما نهائيا بتغريم الكهرباء مليوني دولار.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع فائدة بنسبة 5٪ على المبلغ من 20 يونيو 2022 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء غد الثلاثاء، في منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري.