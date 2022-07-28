أزمة مالية تقرب أليو ديانج من الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات القليلة الماضية، أن نادي النصر السعودي اقترب من تأمين خدمات النجم المالي الدولي أليو ديانغ نجم فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. .

وبحسب موقع “ سعودي سبورت ”، فقد أعرب الأهلي عن موافقته المبدئية على بيع الخزان المالي بعد أن مرت شركة Red Genie بأزمة مالية خطيرة زادت من فرص الفوز بخدماته في الصيف.

وأوضح الموقع السعودي أن الأهلي حدد مبلغ 8 ملايين دولار للموافقة على رحيل عليو ديانج في السوق الصيفي، خاصة وأن العبقرية الحمراء لديها بدائل متوفرة في المنطقة الوسطى.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وسيواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس نظيره المقاولون العرب بقيادة محمد عودة في منافسات الدوري المصري في المباراة المقبلة.

تقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو الساعة 900 في القاهرة والساعة 1000 في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.