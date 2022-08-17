أزمة محمد كنو.. صدمة جديدة تهدد مسئولي الهلال وتسعد النصر

يبدو أن أزمة محمد كنو لاعب خط وسط الهلال، والعقوبات التي تعرض لها بعد توقيعه مع فريقين فِيْ نفس الوقت، لم تنته بعد، بعد تقارير كشفت عَنّْ تطورات ستعلن فِيْ الفترة المقبلة.

تم إيقاف كنو لمدة أربعة أشهر، وكذلك منع الهلال من التسجيل لفترتي تسجيل، مع إجبار كنو والهلال على دفع مبلغ 27 مليون ريال لنادي النصر، إثر شكوى قدمها المجلس العالمي مستحقة الدفع. للاعب الذي يوقع بعد دخوله المدة المجانية لعقده.

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تطورات جديدة فِيْ أزمة كنو تهدد بفرض عقوبات على مسؤولي الهلال

أبدى المحامي أحمد الشيخي استغرابه من التطورات الجديدة المتعلقة بقضية محمد كانو والهلال، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

وأوضح الشيخي أن اللجنة المهنية بصدد إصدار عقوبات لمسؤولي الهلال فِيْ قضية كنو، فِيْ حال أيد مركز التحكيم قرارات غرفة تسوية المنازعات.

وتابع أن العقوبات ستتألف من غرامات وتوقيفات وسيتمكن المتضررون من الطعَنّْ مرة أخرى أمام مركز التحكيم.

يشار إلَّى أن نادي الهلال أصدر مؤخراً بياناً رسمياً يستنكر فِيْه إعلان مركز التحكيم عقد جلسة استماع لجميع الأطراف فِيْ قضية محمد كانو، وتقديم كل ما لديهم استعداداً لإغلاق المرافعات والبدء. المداولة لحل الخلاف وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وجاء نص بيان إدارة الهلال كالتالي

أعرب مجلس إدارة نادي الهلال عَنّْ استغرابه من البيان الصادر أمس الجمعة عَنّْ “المركز السعودي للتحكيم الرياضي” بشأن قضية اللاعب محمد كانو، حيث أن البيان المذكور خالف المادة “19/9” من القواعد الإجرائية. من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والذي نص على أنه “يحظر على الوسيط أو المحكَمْ معالجة جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والاجتماعية، وأي مسألة تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاع أمام المركز أو يكون الحكَمْ فِيْه صدر حتى نشره “. غير أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان لهِيْئة التحكيم المشكلة للنظر فِيْ النزاع المعروض عليها.

وأشار مجلس الإدارة إلَّى أن أحد العوائق الرئيسية التي اعترض فِيْها النادي على قرار “غرفة تسوية النزاعات” فِيْ نفس القضية، هُو تأثير هِيْئة العقوبات بسبب الضغط الإعلامي الذي أدى إلَّى قرار غير عادل ضد النادي، والبيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي المشار إليه يؤكد استمرار هذا التأثير على قرار المركز بالحصول على معلومات من أطراف ثالثة لا علاقة لها بأطراف النزاع.

استنكر مجلس الإدارة تبرير المركز السعودي للتحكيم الرياضي بأن سبب التأخير فِيْ الفصل فِيْ القضية يعود إلَّى استمرار الأطراف فِيْ تقديم الطلبات والمستندات وبذل كل ما فِيْ وسعهم لتسوية القضية بشكل كامل، بشرط أن على أن يصدر القرار خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الجاري والتي تتزامن مع انتهاء فترة التسجيل للاعبين، وأكد أن حق الدفاع مكفول لجميع الأطراف لتقديم ما لديهم قبل إغلاق الإجراءات. خلال الفترات التي تقدرها أوقات استجابة هِيْئة التحكيم، قبل إصدار بيان صحفِيْ يوضح سبب التأخير غير المبرر.

ونوه مجلس الإدارة بأهمية الالتزام بالحياد التام والإنصاف الإجرائي والسرية وفق أحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم الرياضي، وأكد أنه لن يألو جهداً فِيْ الحفاظ على حقوق النادي وفق أحكام النظام الأساسي. مع اللوائح.