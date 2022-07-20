أزمة مرعبة فِيْ الهلال .. والقيد يعطل “الحل النصراوي” لمأزق دياز

يواجه الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، أزمة عَنّْيفة تهدد مستقبله داخل قلعة الزعيم، إذا استمر الوضع على ما هُو عليه بحرمانه من التسجيل.

قضية محمد كنو التي ما زالت تثير الجدل فِيْ الشارع السعودي، رغم أن غرفة تسوية المنازعات أصدرت أحكامها فِيْ هذا الشأن، بـ “حرمان الهلال من منع تسجيل لاعبين جدد صيف 2022 وشتاء”. 2023 إيقاف اللاعب 4 أشهر، والحصول على الفوز بـ 27 مليون ريال سعودي “. “.

وسادت حالة جدل كبيرة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق أن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب لتدابير مؤقتة، من أجل تسجيل الاتفاقات خلال الفترة. الانتقالات الصيفِيْة لعام 2022. موسم.

تقدمت إدارة النصر بشكوى رسمية إلَّى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ضد مركز التحكيم الرياضي السعودي، تطلب “تحقيق عاجل” بشأن تعديل مركز التحكيم. القوانين

أزمة عَنّْيفة

فريق الهلال الأول لكرة القدم يضم أربعة مدافعين فقط هم “علي البلاحي – هِيْون سو – محمد الجفالي – متعب المفرج”.

ويعاني المفرج من إصابة فِيْ الرباط الصليبي، لذلك لا يملك دياز سوى ثلاثة خيارات فِيْ قلب الدفاع حتى عودة النجم الشاب.

حتى مع عودة المفرج لن تكون المهمة سهلة للدفاع عَنّْ الهلال بدون تعزيزات، والتي فِيْ ضوء ذلك يقترح حل النزاع بحرمانه من فترتي تقييد، بالنظر إلَّى حجم الرائد فِيْ آسيا ومشاركته فِيْ جميع البطولات، وليس ذلك فحسب، بل اللعب أيضًا للحصول عليه وليس فقط التمثيل المشرف.

سعود والنجوم الوسطى

قد يكون هناك حل مؤقت وهُو النظر إلَّى النجم الشاب سعود عبد الحميد المعروف باللعب فِيْ أكثر من مركز منها فِيْ قلب الدفاع.

سعود عبد الحميد، شارك مع مدرب الفريق الأولمبي سعد الشهري فِيْ نفس المركز، وقدم بمستوى عالٍ وكان أحد أسباب فوز الأخضر باللقب دون أن تهتز شباكه أي هدف.

من ناحية أخرى، يمكن لرامون دياز استخدام أحد المحاور للعب فِيْ مركز الدفاع، كَمْا فعل الموسم الماضي فِيْ بعض المباريات، بسبب المنافسة الطويلة على الدوري والمشاركة فِيْ دوري أبطال آسيا. كوب. الأمر الذي قد يعرض اللاعبين للإرهاق وتقلب المستويات الفنية والبدنية، فضلا عَنّْ مشاركة معظمهم مع المنتخبات الوطنية.

زعيم النصر والنجم المراهق

وتتطلع إدارة فهد بن نافل إلَّى تعطيل قرار النزاع أو تعليق العقوبة للتعاقد مع لاعبي الخط الخلفِيْ وملء الفراغ الدفاعي.

خلال الفترة الماضية، تردد أن الهلال أراد التعاقد مع المدافع حسن تمبكتي، نجم الشباب، وكذلك اللاعب عبد الله مادو قائد النصر، لكن جميع الصفقات الجديدة ستخضع لتعليق الحظر المقيد.