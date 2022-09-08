أزمة ورق الحمام تكشف “عورات” الاقتصاد العالمي

بدأ نقص ورق التواليت مع بداية جائحة كورونا فِيْ 2022، وبالتالي اضطر البعض لشراء ورق التواليت وتخزينه، لتفادي اليوم أزمة جديدة.

وصلت أسعار ورق التواليت بالجملة فِيْ أوروبا الآن إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتشير أزمة جديدة إلَّى استمرار ارتفاع الضغوط التضخمية.

يقول المحلل الاقتصادي خافِيْير بلاس، فِيْ تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء، إن نقص ورق التواليت فِيْ بداية جائحة كورونا فِيْ عام 2022 كان بمثابة تحذير مضخم من حدوث اضطرابات أكبر فِيْ سلاسل التوريد التي لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني منها حتى حاليا.

معاناة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

تعتبر صناعة ورق التواليت حاليًا نموذجًا مصغرًا لمعاناة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، نتيجة الارتفاع المستمر فِيْ تكاليف الإنتاج بسرعة فائقة على خلفِيْة ارتفاع أسعار الجملة للطاقة. يتكرر الشيء نفسه فِيْ العديد من السلع الصناعية فِيْ أوروبا، بدءًا من الزجاج والسيراميك إلَّى الألمنيوم والأسمنت والأسمدة وعشرات السلع المستخدمة فِيْ الحياة اليومية.

بينما تأمل الأسواق المالية فِيْ التغلب على الموجة الحالية من التضخم، فإن نظرة واحدة على القطاع الصناعي، من خلال صعود وهبوط صناعة ورق الحائط، تقول إن ضغوط التضخم لم تبدأ فِيْ التراجع. لا يزال يتعين على البنوك المركزية الاستمرار فِيْ تشديد السياسة النقدية للتعامل مع الضغوط التضخمية على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

كَمْا هُو الحال مع العديد من قطاعات التصنيع، فإن جوهر المشكلة فِيْ صناعة ورق التواليت هُو ارتفاع أسعار الطاقة. يستهلك تحويل الخشب إلَّى عجينة ثم تحويل لب الخشب إلَّى ورق تواليت طاقة أكثر بكثير من صنع أنواع أخرى من الورق.

وعلى الرغم من الانخفاض الأخير، فإن سعر الغاز الطبيعي فِيْ أوروبا يبلغ حاليًا نحو 250 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بأقل من 20 يورو لكل ميغاواط / ساعة خلال الفترة من 2010 إلَّى 2022. وسعر الكهرباء فِيْ أوروبا حاليًا حوالي 15 يورو. أضعاف متوسط ​​السعر قبل عشر سنوات. .

فاتورة الكهرباء 2 مليون يورو شهريا

يقول لورنزو بولي، رئيس شركة تصنيع الورق الإيطالية Cartieri Sassi، إن قيمة فاتورة استهلاك الطاقة للمصنع ارتفعت من حوالي 385 ألف يورو شهريًا العام الماضي إلَّى حوالي مليوني يورو شهريًا هذا العام.

وفِيْ علامة أخرى على الضغط، تقدمت شركة Hackle الألمانية لصناعة ورق التواليت، والتي يزيد عمرها عَنّْ 100 عام، بطلب إفلاس يوم الاثنين. وقالت الشركة إن الزيادة “الهائلة” فِيْ أسعار الطاقة ومتطلبات الإنتاج الأخرى وضعتها “فِيْ مأزق”.

يقول جافِيْر بلاس إنه سمع شكاوى مماثلة من مسؤولين فِيْ شركات ورق التواليت قالوا إن تكاليف الطاقة زادت بنسبة 300 إلَّى 400٪ سنويًا.

فِيْ الوقت الذي ركزت فِيْه معظم الحكومات الأوروبية على كَيْفَِيْة مساعدة المستهلكين على التكَيْفَ مع ارتفاع أسعار الطاقة، سقطت الشركات الصناعية فِيْ طي النسيان. من فنلندا إلَّى إسبانيا، تشعر الشركات الصناعية بالقلق لأن الخيار الوحيد المتاح لها لوقف نزيف الأموال هُو تقليل الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي إلَّى نقص المعروض فِيْ السوق، وبالتالي سترتفع الأسعار. فِيْ الوقت نفسه، تفرض هذه الشركات على عملائها، معظمهم من سلاسل البيع بالتجزئة، أسعارًا أعلى مقارنة بمستويات الأسعار فِيْ بداية هذا الصيف.

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الجملة للألياف الورقية المستخدمة فِيْ صناعة ورق التواليت فِيْ السوق الأوروبية هذا الأسبوع لتصل إلَّى نحو 2200 يورو للطن، وهُو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بأقل من 900 يورو للطن فِيْ يناير 2022.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هُو تسارع ارتفاع الأسعار. من كانون الثاني (يناير) الماضي إلَّى حزيران (يونيو) الماضي، ارتفع سعر الألياف الورقية بنسبة تتراوح بين 3 و 5٪ شهريًا، ومن تموز (يوليو) الماضي إلَّى أيلول (سبتمبر) الجاري، ارتفعت الأسعار بنسبة 10٪ شهريًا.

سوف تجد الزيادة فِيْ أسعار الألياف الورقية طريقها قريبًا لتخزين الأرفف. منذ بداية هذا العام، رفعت شركات السلع الاستهلاكية مثل Proctor & Gamble و Kimberly-Clark Corp. أسعار منتجاتها من ورق التواليت أو خفضت حجم العبوة أو طول البكرة من أجل الحفاظ على هُوامش ربحها. . يقول مسؤولو الصناعة إن طول لفة ورق التواليت الآن أقل بنسبة 6 إلَّى 8 فِيْ المائة مما كانت عليه فِيْ العام الماضي، بينما ارتفع سعرها بنسبة 8 إلَّى 10 فِيْ المائة خلال نفس الفترة.

الآن تقترب موجة جديدة من ارتفاع أسعار المستهلكين، على الأقل فِيْ أوروبا. يمكن للمرء أن يتوقع تقليل طول لفات ورق التواليت بنسبة جديدة خلال الربع الأخير من هذا العام.

أخيرًا، كَمْا قلنا فِيْ البداية، فإن بكرة ورق التواليت وارتفاع السعر وتخفِيْض الحجم نموذج لما يحدث فِيْ معظم القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بدءًا من الأسمدة وحتى السيراميك، بحيث أوضح حَقيْقَة أن التكاليف ستستمر فِيْ الارتفاع وسيستمر الإنتاج فِيْ الانخفاض.