أحدثت مليشيا الحوثي، السبت، أزمة وقود خانقة فِيْ العاصمة صنعاء، على الرغم من تدفق سفن المشتقات النفطية إلَّى ميناء الحديدة بموجب الهدنة.

وجّه الحوثيون الإغلاق المفاجئ لعدد من المحطات التجارية التابعة لشركة النفط الخاضعة لسيطرتهم فِيْ شمال وغرب اليمن، ما أدى إلَّى أزمة خانقة وطابور طويل من السيارات، خاصة فِيْ صنعاء، لأول مرة خلال الهدنة. التي دخلت حيز التنفِيْذ فِيْ 2 أبريل.

وقال مواطنون فِيْ صنعاء للعين الإخبارية، إن أزمة الوقود المفاجئة تسببت فِيْ طوابير طويلة فِيْ العاصمة وعدد من المحافظات، فِيْما احتكر الحوثيون بيع البنزين فِيْ محطات حكومية محدودة، حيث بلغ سعر جالون 20 لترا. حوالي 12 ألف ريال يمني (أكثر من 21 دولار أمريكي).

وأوضحوا أن مليشيا الحوثي ضخت كَمْيات كبيرة للسوق السوداء، حيث ظهرت فجأة محطات متنقلة فِيْ شوارع العاصمة المخطوفة صنعاء، وتبيع سعر جالون بنزين سعة 20 لترًا بأكثر من 40 دولارًا.

مقدمة الحوثي للأزمة

مهدت مليشيا الحوثي الطريق لأزمة ملفقة بمنع بيع المازوت فِيْ المحطات المعتمدة بمناطق سيطرتها قبل نحو أسبوع، بحيث قفز سعر جالون سعة 20 لترًا اليوم السبت من 13 ألف ريال (23 دولارًا). ) إلَّى حوالي 20000 (36 دولارًا).

أعرب مواطنون ونشطاء عَنّْ غضبهم من قيام مليشيات الحوثي بإحداث أزمة وقود فِيْ صنعاء والمناطق غير المحررة، مما يزيد من معاناة حياتهم اليومية وتدهُور الأوضاع المعيشية، خاصة فِيْ ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وبحسب ناشطين، يسعى قادة مليشيا الحوثي إلَّى التجارة فِيْ السوق السوداء بالوقود لجني المزيد من الأرباح لتمويل أنشطتهم العسكرية والطائفِيْة، بما فِيْ ذلك المسيرات العسكرية التي كثفوها مؤخرًا استعدادًا لأحداث أخرى فِيْ الأيام المقبلة.

كَمْا تحاول مليشيا الحوثي تحويل الانتباه الدولي والدولي من تحويل مدينة وموانئ الحديدة إلَّى قاعدة عسكرية، قوبلت بإدانة دولية واسعة النطاق، إلَّى خلق أزمة إنسانية للابتزاز السياسي والاقتصادي.

اتهامات ملفقة

يبرر الحوثيون الأزمة المفتعلة فِيْ مناطق سيطرتهم بتهم ملفقة من قبل الحكومة اليمنية بزعم الاستيلاء على ناقلات عبر ميناء الحديدة. غير أن حركة سفن المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية أظهرت تدفقا منتظما للسفن بكَمْيات ضخمة تفوق الاحتياجات الإنسانية بموجب شروط الهدنة، بحسب تأكيدات أممية وتقارير محلية ودولية.

وتقول الحكومة اليمنية إن سكان المناطق غير المحررة لم يستفِيْدوا من تدفق الوقود أثناء الهدنة ؛ لأن الأسعار تجاوزت السوق الدولية بنسب كبيرة بل وتجاوزت قيمتها فِيْ المناطق المحررة بأكثر من 20٪، وحذرت مرارا من الهدنة وفوائدها لإثراء قادتها وعملياتهم العسكرية.