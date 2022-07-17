أزياء برموز ويندوز.. طلة جديدة لـ”مايكروسوفت”

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرامج والتكنولوجيا خط أزياء يحمل خلفِيْة نظام التشغيل الشهِيْر Windows XP.

يتضمن الخط 9 قطع أزياء، بما فِيْ ذلك القبعات والقمصان والسترات، ويحمل اسم Hardwear.

وأشار موقع Cnet.com المتخصص فِيْ موضوعات التكنولوجيا إلَّى أن هذا هُو أول خط أزياء أطلقته أشهر شركة برمجيات فِيْ العالم، حيث تعاونت مع جافِيْن ماثيو، مؤسس شركة Supervision Studios. فِيْ الماضي، عمل ماثيو مع مبدعين مثل المصمم جيري لورينزو ومغني الراب وكاتب الأغاني نسبي هُوسيل.

قالت أماندا أونيل، مديرة التعددية الثقافِيْة والتواصل الاجتماعي فِيْ مايكروسوفت، فِيْ منشور على الإنترنت “مجموعة الأزياء هذه مدفوعة بالانفتاح والاعتقاد بأن الأفكار الأكثر انتشارًا تنبع فِيْ كثير من الأحيان من الإدراك لوجهات النظر المتنوعة”.

بالإضافة إلَّى القمصان التي تحمل خلفِيْة Windows XP الشهِيْرة، يوجد قميص آخر يحمل شعار برنامج MS Paint الكلاسيكي، بينما تحمل القطع الأخرى الشعارات الشهِيْرة لمنتجات Microsoft خلال التسعينيات. هذه المجموعة من الأزياء متاحة الآن لأولئك الذين يرغبون فِيْ امتلاكها.