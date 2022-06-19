أسئلة بنك المعرفة أحياء للصف الثالث الثانوي 2022

يستعد طلاب السنة الثالثة من المدرسة الثانوية لامتحانات نهاية العام من خلال البحث عن أسئلة بنك المعرفة لامتحانات نهاية العام حتى يتعرفوا على شكل الامتحان.

علم الأحياء هو أحد المواد الرئيسية لطلاب السنة الثالثة من الثانوية العامة ، وتكمن أهميته في حقيقة أنه عندما يدخل الطالب قسمًا علميًا ، فإنه غالبًا ما يكون على استعداد للالتحاق بإحدى الكليات العلمية التي يكون فيها علم الأحياء هو النواة الرئيسية لهذه الكليات.

ينشر موقع Shababeek.com لكم أسئلة بنك المعرفة لموضوع علم الأحياء للمدرسة الثانوية ، وتتكون الأسئلة التي لدينا بين أيدينا من 177 صفحة لن تغادر الامتحان وتأتي بنظام الاختيار من متعدد بأربعة الخيارات التي تمت الإجابة عليها في نهاية هذا الملف

أسئلة علم الأحياء بنك المعرفة للمدرسة الثانوية

شكل الأسئلة في بنك المعرفة كما يلي:

1. أي مما يلي عبارة عن بوليمر موجود في أنسجة الأوعية الدموية مثل نسيج الخشب لتوفير دعم هيكلي إضافي

2. أي مما يلي ليس نوعًا من الخلايا النباتية البسيطة؟

3. ما يظهر بوضوح على النبات إذا لم يحتفظ بانتفاخ خلاياه

4. أي مما يلي يمثل الجدران الرئيسية لجدران الخلايا النباتية التي تعمل أساسًا على توفير الدعم للخلية

5. ما هي الوظيفة الرئيسية لمواد الدعم التركيبية في النباتات

6. أي من الجداول التالية يوضح الفرق بين أمثلة الدعم الهيكلي والدعم الفسيولوجي في النبات؟

7. أين تقع الأربطة في الهيكل العظمي الطرفي

8. أين هي الأوتار في الهيكل العظمي الطرفي

9. ما هي المكونات الرئيسية للهيكل العظمي المحيطي

10. ما هي بنية الجسم التي تتكون من عظم العضد والكعبرة والزند؟