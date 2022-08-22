أسئلة تكشف شخصية من أمامك ،يبحث الكثير من المهتمين بمجال علم النفس بأنواعه المختلفة عن الصفات والمشاعر الشخصية للشخص المقابل والتعرف لطريقة التفكير الخاصة به ،كما ويتمتع عدد من الاشخاص بالعلاقات الاجتماعية الجيدة والتي تترك أثر طيب في نفوسهم ،بالإضافة الى إعطاء الثقة الكاملة للصديق والتي يكتشف بعد مرور وقت طويل بأنه لم يستحق الوفاء والصدق.

أسئلة تكشف عن شخصية أمامك

يعتمد نجاح العلاقات الاجتماعية على مدى فهم الشخص وثقته بالطرف الآخر، وعادة ما يفهم الشخص الآخر بمرور الوقت والتعرض للعديد من المواقف، ولكن هناك أشياء كثيرة لا تزال مجهولة سواء كان الأمر كذلك. عاشق او صديق ولازم تعرف نوايا من حولك ،لذلك صمم بعض علماء النفس أسئلة تكشف عن شخصية أمامك، تساعد الكثيرين على معرفة مشاعر الشخص وطريقة تفكيره ونظرته للأشياء، ومن أهم هذه الأسئلة:

ما هي الأشياء التي تخيفك في هذه الحياة

ما هي العوائق التي تقف أمام أحلامك

هل تشعر بالخوف من التقدم في السن، وما سبب هذا الخوف

ما هي الأشياء التي تسبب لك الإحراج

هل تعتقد أن الأحلام يمكن تحقيقها بسهولة أم مستحيلة

ما هي الصفات التي تحبها في شخصيتك

ما هو الحب بالنسبة لك

هل مررت بتجارب فاشلة جعلتك تشعر بخيبة أمل

ما هي اللحظات الطبيعية التي تسبب لك الإحراج والتوتر

من هم الأشخاص الذين تعتبرهم قدوة لك في حياتك

ما هى هوايتك المفضلة

ما هو افضل يوم في حياتك

عندما تمر بلحظات الفشل، هل تتوقف أو تستمر في الكفاح

هل تفضل حياة المغامرة أم الحياة الهادئة

ما هي اللحظة التي لا تنسى في حياتك

كيف تحمي مشاعرك من من حولك

إذا أتيحت لك الفرصة لاختيار شخص ما لتناول العشاء معه، فمن ستختار

ما هو هدفك في الحياة

من هو الشخص الذي لا يمكنك الاستغناء عنه في حياتك

من الذي تلجأ إليه عندما تحتاج إلى مساعدة

ما هي الصفات التي تريد أن يتمتع بها شريكك المستقبلي

هل تقرر ما ستقوله قبل إجراء المكالمة

إذا أتيحت لك الفرصة للعودة بالزمن إلى الوراء، فإلى متى تريد أن تعيش

ما الذي فعلته في حياتك أكثر ما تفتخر به

من هو أكثر شخص أثر في حياتك

ما هي أسعد لحظات طفولتك

ما الخطوات التي تتخذها للبقاء هادئًا عندما تشعر بالتوتر الشديد

ما هو أول سؤال يطرحه عليك باستمرار من حولك

أسئلة نفسية تكشف عن شخصية أمامك

عادة ما يحب الشخص إخفاء ما يشعر به ويكون بعيدًا عن المحيطين به، ولكن هناك الكثير من الأسئلة النفسية التي تساعدك على فهم من أمامك، لذا اغتنم الفرصة أثناء اللعب، واكتشف الجوانب النفسية لـ أصدقائك أو شريكك ومن أبرز هذه الأسئلة:

إذا وجدت إجابة بتاريخ وفاتك، فهل تفتحها أم لا

هل تقبل الصفات السيئة في شخصيتك

ماذا تفعل عندما تتعرض للنقد

ما هي الصفات في شخصيتك التي تميزك عن الآخرين

ماذا تفعل عندما تتسبب في ضرر لشخص ما

ما هو رد فعلك عندما يطلب منك أحدهم أن تغفر خطأ ارتكبه لك

ما السؤال الذي تريد أن تسأله لمن حولك

هل تريد ان تكون شخص مشهور ومن هو السبب

ما هي أسوأ لحظات حياتك

ماذا تفعل عندما تشعر بعدم الراحة في مكانك

ما هي المشاعر التي تتحكم فيك

من هم الناس الذين تكذب عليهم

ما الاسم الذي ستختاره لنفسك إذا سنحت لك الفرصة

هل يقع الشخص في الحب عندما يأتي الوقت المناسب أو الشخص المناسب في رأيك

كيف ترى الناس ينظرون إليك

إذا طُلب منك أن تفعل شيئًا مدى الحياة، فهل توافق

هل تعتقد أنك شجاع بما فيه الكفاية

أسئلة صريحة لكشف الشخصية أمامك

إذا كان الشخص صريحًا وجريئًا، فقد تساعدك هذه الأسئلة في الكشف عن من أمامك والحصول على إجابات صريحة وواضحة. هذه الأسئلة هي كما يلي:

هل تشعر بالفضول بشأن كيفية موتك

متى كانت آخر مرة غنيت فيها لنفسك

ماذا تشعر أنك فعلت في حياتك

ما الذي تعتقد أنه مشترك بينك وبين شريكك

إذا أتيحت لك الفرصة لتغيير شيء ما في الماضي، فماذا ستغير

ما الذي يزعجك بشأن الأشخاص من حولك

من هو أكثر شخص تتوق إلى رؤيته يبتسم

ما هي اللحظات التي تشعر فيها بأنك شخص ضعيف

هل يمكنك إظهار حبك بسهولة

إذا طُلب منك وصف حياتك في جملة، فماذا ستكون ولماذا اخترت ذلك

ما الذي يجعلك تشعر بالخوف من الموت أو الحياة

ما هو لقبك بين أصدقائك

إذا كان عليك الاختيار بين المال أو السلطة، فماذا تختار

متى تشعر بالضيق في مشاعرك

إذا كان بإمكانك تغيير شيء ما عن نفسك، فماذا ستغير

إلى أين تتوجه عندما تريد الاسترخاء

كيف ترى نفسك بعد 10 سنوات

ما هو الشيء الأكثر جنونًا الذي فعلته في حياتك

متى تحكم على الشخص الذي أمامك

ما هو مكانك السري

هل يمكنك أن تنظر في عين الشخص أثناء التحدث

ما هو الشيء الأكثر رعبا الذي فعلته في حياتك

هل ترى أن للصداقة قيمة في الحياة

ما هي اللحظة التي شعرت فيها بالظلم

هل يمكنك تكوين صداقات بسهولة

أسئلة مسلية للتعرف على شخصية الشخص الذي أمامك

يمكنك طرح بعض الأسئلة التي تكشف عن شخصية أمامك بطريقة مسلية تساعدك في الحصول على المعلومات التي تريد معرفتها دون التسبب في ضغط على الشخص الذي أمامك، ومن أهم هذه الأسئلة:

ماذا تفعل عندما تشعر بالمرض

هل تشعر بالراحة أثناء النهار أو الليل وماذا تفضل

ما الشيء الذي يلفت انتباهك والذي تصوره في الرحلات أو الأحداث

ما هي الأشياء التي تفعلها لتشعر بالسعادة

ما هي أهم العناصر في شخصيتك والتي ساهمت في نجاحك في حياتك

ماذا تفعل للقضاء على الملل

ما هو النظام الذي تعتمد عليه في حياتك اليومية

من هو المؤلف الذي تود أن تقرأ عنه

إذا اكتشفت يومًا ما أن هذه الحياة ليست سوى حلم، فهل تختار أن تستيقظ من هذا الحلم

ما هو القاسم المشترك بينك وبين أصدقائك

إذا قيل لك أنك ستفقد كل الحواس الجسدية التي تستمتع بها، ولكن ستبقى حاسة واحدة فقط، فماذا تختار

عندما تواجه بعض المشاكل في الحياة، كيف تتفاعل

إذا أتيحت لك الفرصة للمشاركة في العمل التطوعي، ماذا ستفعل

ما هو الشيء المفضل لديك في الحياة العملية

ما هو البرنامج المفضل لمتابعة

كيف تقيس نجاحك في الحياة

إذا وجدت نفسك في الصحراء ولا تعرف طريق العودة، ماذا ستفعل

ما هي طبيعة الهدايا التي تجعلك تشعر بالسعادة

إذا كنت تستطيع العيش لمدة 24 ساعة كشخص آخر، فمن ستختار

أي نوع من الاقتباسات تفضل

ما هي الذاكرة التي تريد أن يتذكرك بها الناس

هل تهتم بما يعتقده الناس في حياتك أم لا

إذا سنحت لك فرصة لقاء شخص مشهور، فمن ستختار

إذا كان بإمكانك تغيير جنسك ليوم واحد، فماذا ستفعل

ما هي اللغة التي تريد إتقانها

أسئلة جريئة للتعرف على الشخص الذي أمامك

يمكنك اختبار صديقك عن طريق طرح أسئلة تكشف من أمامك بجرأة، ولكن إذا كانت العلاقة بينكما ليست قوية بما يكفي، فعليك الابتعاد عن طرحها، وتشمل هذه الأسئلة:

ما نوع الشخصية التي لديك

برأيك، هل تعتقد أن المظهر مهم عند اختيار شريك حياتك

هل سبق لك أن مررت بتجربة حب من جانب واحد

هل لديك الشجاعة الكافية للتعبير عن حبك للطرف الآخر

ما هو الشيء الأكثر جاذبية في الطرف الآخر

هل تستطيع التحكم في غضبك

ما هو رد فعلك عندما يسيء شريكك إلى أحد أفراد أسرتك

ما هو الشعور الذي تفتقده

أسئلة تكشف شخصية من أمامك كذلك وضع علماء النفس الكثير من الصفات والمشاعر الحقيقية للعاشق أو الصديق والتي تعبر عن مدى فهمه وتمسكه بصديقه والوقوف بجانبه في كافة المواقف ليكون السند والداعم له بشكل مادي أو معنوي وتقديم المساعدة له.