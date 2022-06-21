أسئلة على قصة الأيام للصف الثالث الثانوي 2022 بابل شيت

ينشر “شبابيك” أسئلة إلزامية حول قصة أيام الصف الثالث الثانوي 2022 في نظام الاختيار من متعدد للتحضير لاختبار بابل شيت في اللغة العربية للمرحلة الثانوية.

أسئلة حول قصة أيام الصف الثالث الثانوي 2022

أمثلة على الأسئلة المدرجة في الملاحظة المرفقة أدناه هي:

1- كتب طه حسين سيرته الذاتية على شكل ………….

أ- القصص القصيرة ب- القصص الطويلة ج- مقالات متنوعة د- الرواية

2- الفن الأدبي الذي ينتمي إليه كتاب الأيام …….

أ- سيرة ب- مقال ج- رواية د- مسرحية

3- تحدث طه حسين عن نفسه بضمير الغائب ليعطي القصة شيئًا من ……….

أ- الإثارة ب- الموضوعية ج- الارتباك د- إنكار الذات

4- طه حسين تحدث عن نفسه بضمير الجمع

أ- أن يبين أن ما يقوله قواعد عامة

ب- التحدث إلى قارئه أكثر مما يكتب إليه

ج- التهرب من المسؤولية

د- تقليد الآخرين

5- أي مما يلي ليس من أهداف كتابة السيرة الذاتية؟

أ- الحنين إلى الماضي ب- تحدي الحاضر ج- الكبرياء د- تقديم نموذج يحتذى به

6- الدافع الحقيقي لكتابة الدكتور طه حسين سيرته الذاتية هو

أ- إظهار احترام الذات

ب- إعلان تحدي الحاضر

ج- الحنين لطفولة سعيدة

د- استقطاب المشاعر والتعاطف معه

7- يميل الكتاب إلى كتابة السير الذاتية لبعض الأسباب

أ- تلخيص الذكريات

ب- تاريخ أحداث بلد

ج- إعلان تحدي الآخرة

د- المتعة الشخصية