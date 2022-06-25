أساليب تعلم اللغة الإنجليزية

تختلف القدرة على تعلم لغة جديدة من شخص لآخر ؛ يمتلك البعض موهبة طبيعية تجعلهم يتعلمون اللغات بسهولة، والبعض الآخر يكافح أثناء عملية التعلم، وأفضل طريقة لتعلم لغة جديدة تعتمد على أسلوب تعلم الفرد ؛ هناك ثلاثة أنواع رئيسية وهي السمعية والبصرية والحركية، ويتعلم الطلاب بشكل عام باستخدام مزيج من الأساليب الثلاثة، مع تفضيل أحدها على الآخر، وهنا نذكر طرق تعلم اللغة الإنجليزية وفقًا لأساليب التعلم الثلاثة .

أسلوب التعلم السمعي

استمع إلى الموسيقى، واقرأ كلمات الأغاني، ثم ابدأ الغناء.

شاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية الإنجليزية مع ترجمة باللغة الإنجليزية. يساعدك الاستماع إلى اللغة ورؤية الكلمات المكتوبة على الشاشة على تذكر الكلمة بسرعة في المستقبل.

استمع إلى الكتب الصوتية كل يوم أثناء القيادة أو ممارسة الرياضة.

سجل المحاضرات في الفصل واستمع إليها مرة أخرى في وقت فراغك.

تحدث إلى الأشخاص الذين يجيدون اللغة أو يشاركون في برامج التبادل الثقافي.

استمع إلى البودكاست الإنجليزي المجاني على الإنترنت كل يوم لبضع دقائق.

كرر المعلومات بصوت عالٍ أو بصمت أثناء تدوين الملاحظات في الفصل.

أسلوب التعلم الحركي

انضم إلى الألعاب التعليمية عبر الإنترنت لممارسة القواعد ومشاركتها مع الأصدقاء لجعلها أكثر تنافسية.

سافر إلى دولة ناطقة باللغة الإنجليزية واستمتع بتجربة اللغة الإنجليزية مباشرة.

تحدث إلى الأشخاص الذين يجيدون اللغة أو يشاركون في برامج التبادل الثقافي، ويمكن أيضًا استخدام برامج الدردشة المرئية. إنشاء بطاقات تعليمية وكتابتها باليد ؛ هذا ينقل معلومات جديدة إلى الذاكرة طويلة المدى.

قم بإنشاء حركات معبرة وربطها بمفردات جديدة، حيث سيؤدي ذلك إلى تسريع ذاكرته في المرة القادمة.

حدد فترة راحة مدتها عشر دقائق بعد كل جلسة دراسة لتحريك البطاريات وإعادة شحنها لمواصلة الدراسة.

أسلوب التعلم المرئي أو المرئي