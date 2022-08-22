أسامة الروماني أصعب شيء عَنّْدي كان حمل الهم.. وهذه أجمل ذكرى بحياتي

كشف الفنان السوري أسامة الروماني، أن إحساسه بالمسئولية من الصفات الصعبة التي يمتلكها والتي يسعى لتغييرها.

وأضاف الروماني، فِيْ حديث لـ “العرب اليوم”، أن أجمل ذكريات حياته كانت خلال الفترة التي قدم فِيْها أعمال “قرية تشرين” و “الغربية”.

واعتبر أن الشوق والرغبة فِيْ التواجد مع الأسرة والأطفال فِيْ جميع مراحل الحياة يرهقه، وعدم قدرته على التواجد مع أبنائه فِيْ جميع مراحل الحياة يضايقه.

وأشار إلَّى أنه لا يهمه أن يدخل أبناؤه إلَّى الوسط الفني، لأنه ليس كَمْا يعتقد، مليئا بالعقبات، لأنه مثل أي وسيط آخر له بيئات مختلفة وأفكار متنوعة، وهُو الشخص الذي يحدد موقعه فِيْ هذه الوسيلة.

وأشار الفنان السوري إلَّى أن والده كان رجلاً محافظًا، لكنه قبل دخوله هُو وأخيه إلَّى الوسط الفني، لذلك يشعر بالفخر لانتمائه لهذا المكان.

اعتبر أن الاعتذار شجاع، ولا يسقط الممثل أمام الجمهُور، لكنه يفضل عدم ارتكاب الأخطاء حتى لا يضطر إلَّى الاعتذار، وعلى الشخص أن يحرص على تقليل أخطائه قدر الإمكان. .

وفِيْ الختام أشار إلَّى أن أول مخرج يقف أمام كاميرته هُو المخرج محمد شاهِيْن فِيْ مسرحية بعَنّْوان “ضرائب الطريق” بطولة الراحل نهاد قلعي.