أسامة الروماني دريد لحام هرم لا يَبلى مع السنين.. ولديه حماس الشباب

أبدى الفنان السوري أسامة الروماني، شعوره بالنشوة والسعادة والامتنان على الترحيب الذي لقيه لدى عودته إلَّى المسرح السوري بعد انقطاع دام سنوات طويلة سواء من قبل المنتجين أو المخرجين أو زملائه الفنانين.

وأوضح الروماني، خلال لقائه مع فوشيه، أنه لا يتوقع أن يشارك فِيْ الدراما بهذه الطريقة، حيث كان له خمس مشاركات خلال موسم رمضان والعروض قادمة له الآن.

وكشف عَنّْ مشاركته فِيْ مسلسل “The Curzon” للمخرج رشاد قكاش، وهُو عمل اجتماعي كوميدي يعالج القضايا الإنسانية التي تهم الجميع، ويعرض شخصية “الأب” الذي يعيش حياة فاخرة ويفكر فِيْ أبنائه. .. وحياتهم فِيْ حال انحسرت حياة الرخاء، ووضعت ابنتهم أمام الامتحانات المتتالية، لتهِيْئتها لأن الظروف قد تكون صعبة للغاية.

وسلط الضوء على عمق حبه وتقديره للفنان دريد لحام الذي يخرج دائما بشيء مثير للإعجاب ويفتخر به، ويجمع بين حماس الشباب وتجربة الكبار، ويصعب تلخيص تجربته ومكانته فِيْ كلمه واحده. .

وعَنّْ الاختلاف فِيْ القصص الدرامية بين الماضي والحاضر ؛ وأوضح الروماني أن القصص لا تختلف، وهناك قواعد للفن وشروط تمنع تطبيق كل هذه القواعد والقوانين التي تحكَمْ العمل الفني، مبينا أنه من الضروري توفِيْر فرص عمل أفضل وظروف مناسبة فِيْ من أجل الوصول إلَّى المسلسلات التي تحترم المشاهد وجمهُور الدراما، بعيدًا عَنّْ التساهل والسطحية لتحقيق الهدف الحقيقي من الدراما وتوفِيْر ظروف عمل جيدة للفنان.