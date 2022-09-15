أسامي الرحباني خطأ زياد برجي فِيْ أزمته مع إليسا قد يحسم الأمر لصالحها

كشف رئيس مجلس المؤلفِيْن والملحنين اللبناني أسامة الرحباني، عَنّْ خطأ ارتكبه مواطنه الفنان زياد برجي، فِيْ أزمته مع الفنانة إليسا بشأن أغنية “أنا وبس” التي قدمها برجي بعَنّْوان. “Webtair”.

وقال الرحباني، إن التنازل الذي قدمه برجي لإليسا يشمل كل التفاصيل، رغم أن مؤلفِيْ الأغنية، كالشعر والموسيقى، هم بالتأكيد زياد برجي وأحمد ماضي، لكن كان ذلك خطأً ارتكبه بورجي دون أن يدرك ذلك.

وأكد أن إليسا حصلت بموجب استقالة زياد برجي على حقوق مساوية لحقوق الناشر فلا يحق له تسجيلها وبثها على الراديو ومن يريد عمل “ريمكس”. من الأغنية. يجب أن تحصل على إذنها.

وأوضح الرحباني فِيْ تصريحاته لـ “MBC Trending”، أن زياد وأحمد لم يحتفظا بحقوقهما فِيْ بث وتنزيل الأغنية عبر المنصات الرقمية، خاصة أن هناك مشكلة أساسية تكَمْن فِيْ خسارة إيرادات الأغنية. يوتيوب للجميع، لوجود أغنيتين بنفس اللحن وكلمات الأغاني.

وأضاف أن هذا يعَنّْي أن الملحن زياد برجي ترك حق الأداء العام فقط مضمونًا فِيْ كل الأحوال، بالإضافة إلَّى حق المؤلف الميكانيكي، مؤكدًا أن هذا النوع من الامتياز قديم.

وكان المكتب الصحفِيْ للفنانة إليسا قد أكد أنها لجأت إلَّى العدالة لحماية حقوقها الفنية، بعد المشكلة الأخيرة بينها وبين الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي حول أغنية “أنا وبس”، والتي ألحان برجي وقدم بعد إليسا تحت اسم “واباطر” وهُو من كلمات أحمد ماضي. .

أصدر المكتب الإعلامي لإليسا بيانا أوضح فِيْه كافة التفاصيل المتعلقة بالدعوى المرفوعة من قبل الأخيرة، من خلال ممثلها القانوني مارك حبكة.

ووصف بيانه أغنية “Webtair” التي قدمها زياد برجي بأنها مجرد نسخة مقرصنة من النسخة الأصلية التي غنتها إليسا.

على جانبك؛ ووصف جان قيقانو، محامي الفنان زياد برجي، البيان الذي أصدرته النجمة إليسا قبل أيام فِيْ قضية أغنية “أنا واباس” / “باتبير”، بأنه “ثرثرة لا علاقة لها بالقانون”. . “

وقال قيقانو، فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام، إن البيان تضمن مقالات تتطلب الملاحقة القضائية والمقاضاة أمام ال القضائية المختصة، مضيفًا “نحن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدة إليسا”.

وحول مصير الشكوى الجنائية فِيْ جريمة التهديد بالقتل، نقل موقع صراحة عَنّْ المحامي قيقانو قوله إن “تطور التحقيقات سيصدم الرأي العام”.