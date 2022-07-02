أساور معصم اليد تحمي الأطفال قاصدي المسجد الحرام

نفذت وكالة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي ممثلة بإدارة الاهتمام بالزوار الصغار، برنامجاً بعنوان “طفلك في أمان معنا”، مع استقبال الأطفال الذين أتوا إلى المسجد الكبير، وتوزيع الأساور لتجنب الضياع وسط الزحام، كجزء من مبادرة “اجتماعية”.

في خدمة الحجاج والزوار

وقال وكيل الأمين العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، إن ذلك نابع من المسؤولية الاجتماعية وضمن الحملة الرئاسية لحج هذا العام “خدمة الحاج والزائر شارة نفخر بنا في عامها العاشر “تحت شعار” الجودة والريادة في الاتجاه الصحيح، والتميز في الرعاية والكرم في الوفد “. وإثراء الرحمن ضيف التجربة.

وأضاف أن الوكالة ترغب في تقديم أفضل وأفضل الخدمات لزوار المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية والتعريف بالخدمات والمبادرات المجتمعية التي تقدمها الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن وفئة صغار الزوار. .

توزيع الأساور في أماكن مختلفة بالمسجد الحرام

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الزوار الصغار فهد بن سالم الحتيرشي، إن إدارة خدمات الزوار الصغار على استعداد للاهتمام بخدمة الزائر الصغير وتقديم كافة الخدمات لهم بما في ذلك توزيع أساور في مختلف مواقع المسجد الحرام وفقا لتوجيهات ودعم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

من جانبها أعربت أسرة الزائر الشاب عن امتنانها للقيادة الرشيدة والشيخ السديس على جهود الرئاسة في هذا النوع من المبادرات الاجتماعية التي تعزز المسؤولية الاجتماعية في الوطن الحبيب بين أفراد المجتمع.