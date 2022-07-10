أساور معصم يد بيانية لحماية الزائر الصغير في المسجد الحرام

وفي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة وزعت دائرة خدمة الزوار الصغار عصابات المعصم ورموز الإرشاد للزوار الصغار، تمهيداً لتدفق الحجاج لأداء طواف الإفاضة والاحتفال بالزائر الشاب.

يأتي ذلك من المسؤولية الاجتماعية المتمثلة في إدارة خدمة الزائر الشاب تفاديا لضياع أبنائه وسط الزحام في المسجد الحرام.

تقديم أفضل الخدمات

وأوضح نائب الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايد الحازمي أن وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ترغب في تقديم أفضل وأفضل الخدمات لزوار المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها وكالة الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي لهم، والقيم الاجتماعية والاهتمام بالزائر الشاب، وكل تلك الخدمات التي تساعد والديهم على أداء طقوسهم بهدوء وراحة وطمأنينة. روابط التماسك الوطني ليست مسؤولية فرد أو جماعة، بل مسؤولية مجتمع بأكمله جميع التسهيلات اللازمة وأفضل وأفضل الخدمات لمواكبة رؤية المملكة 2030 الطموحة في خدمة الحجاج.

دليل الخدمات والرموز

صرح مدير إدارة الزوار الصغار فهد بن سالم الحتيرشي أن إدارة خدمات الزوار الصغار على استعداد للاهتمام بخدمة الزائرين الصغار وتزويدهم بجميع الخدمات والعناية بهم وتقديمهم. خدمات مثل الرموز الإرشادية والأساور التي توضع على معصم مسجد الأطفال الكبير مع رقم جوال ولي أمر الطفل أو من ينوب عنه لمنع ضياع أطفالهم والوصول إليهم بسهولة في ذلك الوقت، بحسب توجيهات ودعم مستمر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس لرعاية الزائر الشاب وتزويده بجميع الخدمات وتلبية احتياجاته وتزويده بأفضل وأفضل الخدمات وتذليل كافة المعوقات أمامها.

من جانبهم، شكر أسرة الزائر الشاب القيادة الرشيدة على رعايتها لخدمة الحرمين الشريفين، والاهتمام الكبير بزوارها والاهتمام بالزائر الشاب، ورئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد. الرسول الكريم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جهود عظيمة

وذكروا أن جهود الرئاسة كبيرة في مبادرة اجتماعية من هذا النوع تعزز المسؤولية الاجتماعية في بلادنا الحبيبة لأفراد المجتمع وتوحد الجميع في تماسك وطني وتثقيف حجاج المسجد الكبير بأهمية الإرشاد. الرموز وأساور التعريف. .