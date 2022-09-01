أسباب آلام المفاصل عند النساء، تتنوع التي تؤدي الى اوجاع العظام من كسورٍ وجروحٍ إلى الإصابة بسرطاناتٍ في العظام، ومن الجدير بالذكر أنّ الوجع الذي يكون بسبب جرحٍ أو كسرٍ في العظام يعتبر سبباً بينا وواضح الظهور، أمّا إذا كان سببه سرطاناً قويا فلا يبدو ظاهرا، ومن الجدير بالذكر أنّ اوجاع العظام تُؤثّر بضرر كبير على نوعيّة الحياة.

أسباب آلام المفاصل عند النساء

ترجع آلام المفاصل عند النساء إلى أسباب مختلفة، حسب عمر المرأة، ومنها ما يلي

الأستروجين يساعد على حماية الغضروف، وعندما تنخفض نسبته في جسم المرأة، يعمل على ليونة الغضروف وتصابها بالتهاب المفاصل، مما يسبب لها آلاماً كثيرة أثناء الدورة الشهرية وقرب سن اليأس.

طبيعة الجسد الأنثوي يزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل عند النساء أكثر من الرجال، حيث تختلف طبيعة جسم المرأة عن جسم الرجل، حيث أنه أكثر نعومة ومرونة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل.

السمنة خطر الإصابة بالسمنة أعلى لدى النساء منه لدى الرجال لأن النساء أكثر عرضة للإصابة بالسمنة من الرجال.

التهاب المفاصل الروماتويدي يؤدي هذا المرض إلى ألم في المفاصل وتورم أثناء الاحتكاك ومع مرور الوقت وقلة الاهتمام بالمرض والعمل على الحد منه يسبب تآكل وتلف المفاصل.

التهاب المفاصل التفاعلي عندما يتفاعل المفصل مع عدوى في الجسم، ينتج عن هذه العدوى التهاب في العظام تمامًا مثل الأنسجة، وتشمل هذه الالتهابات أنواعًا تؤثر فقط على المعدة أو المثانة.

التهاب المفاصل الصدفي يسبب الأشخاص المصابون بالصدفية تورمًا والتهابًا لالتهاب المفاصل الصدفي.

هشاشة العظام من أهم أسباب آلام المفاصل عند النساء هشاشة العظام، حيث تشعر المرأة بألم في الفخذين أو الركبتين.

التهاب الفقار اللاصق يؤثر هذا النوع من الالتهاب على أسفل الظهر ويسبب للمرأة الشعور بألم مبرح.

الألم العضلي الليفي يسبب ألمًا في عدة مفاصل بالجسم.

سن اليأس تعاني النساء من آلام المفاصل بسبب انقطاع الطمث وتغيرات في مستويات الكالسيوم في الدم.

نقص فيتامين د من أهم فوائد فيتامين د أنه يعمل على تقوية العظام، لذا فإن انخفاضه في مستويات الدم يؤثر على العظام والمفاصل.

عوامل خطر آلام المفاصل

النساء أكثر عرضة للمعاناة من آلام المفاصل بسبب الالتهابات المختلفة مع تقدم العمر. يتكون المفصل من هذه الأجزاء

الغضروف المفصلي عبارة عن قشرة ناعمة وناعمة ولكنها صلبة للغاية تقع في نهايات العظام، مما يتيح للغضروف التحرك بسلاسة دون احتكاك العظام ببعضها البعض.

الكبسولة المفصلية وهي عبارة عن غشاء صلب يغطي المفصل بأكمله.

الغشاء الزليلي وهو الغشاء الذي يحيط بالمحفظة المفصلية، ويعمل على نعومة المفاصل وعدم حك المفاصل مع بعضها حتى لا تتآكل.

تشمل عوامل خطر آلام المفاصل التالية

1- عامل تاريخ العائلة

تعتبر أنواع الأمراض المفصلية وراثية في معظم الحالات، لذلك يزداد خطر الإصابة بها عند وجود عدوى من نفس النوع من المرض في الأسرة من الوالدين أو الإخوة أو الأخوات بنفس المرض، حيث تكون الوراثة وراثة من نوع معين. الجين الذي يزيد من حساسية الجسم للعوامل البيئية التي تحفز ظهور المرض.

2- عامل العمر

من المرجح أن تتطور الأمراض التي تصيب العظام، وخاصة المفاصل، مع تقدم النساء في السن.

3- إصابات سابقة في المفاصل

عندما تتعرض المرأة لأي إصابة سابقة في المفصل، مثل كسر، أو تشقق، أو تمزق في الرباط، أو صدع في المفصل نفسه، أو هذا النوع من الإصابات التي يمكن أن تؤثر على المفصل أو القدم بأكملها، فقد يكون ذلك سببًا في حساسية الجسم للمرض والعدوى.

4- السمنة

الوزن الزائد يضغط على مفاصل الركبة بشكل كبير ولا يطاق، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون للإصابة بأمراض المفاصل ما لم يكونوا يعانون من نقص الوزن.

ومع ذلك، هناك العديد من العوامل التي تدل على إصابة المفاصل الشديدة، ويجب على المرأة أن تذهب إلى الطبيب، ومن هذه العوامل عوامل الخطر التالية

ارتفاع درجة الحرارة

ألم حاد في المفاصل.

عدم القدرة على الحركة.

دفء المفاصل والشعور بالحرارة.

خدر مفاجئ في مكان الألم.

التعب والإرهاق وعدم القدرة على أداء الروتين اليومي.

تصلب وتورم المفاصل.

تكسير المفصل عند الحركة.

صعوبة في ثني المفصل.

تشنّج عضلي.

احمرار المفصل

تشخيص آلام المفاصل عند النساء

كما ذكرنا أسباب آلام المفاصل عند النساء، نذكر أن هناك بعض الفحوصات التي تساعد الطبيب في تشخيص المرض وهي كالتالي

الفحوصات المخبرية وفيها يساعد التحليل والبحث عن أي سوائل مختلفة في الجسم في تشخيص هذه العدوى مثل (تحليل الدم – تحليل البول – تحليل سوائل المفاصل)

التصوير الشعاعي يمكن لبعض الإشاعات أن تظهر بوضوح نوع المرض وحالة المفصل، وتشمل هذه الإشاعات ما يلي (صورة بالأشعة السينية – التصوير بالرنين المغناطيسي – منظار المفصل).

علاج آلام المفاصل للنساء

في سياق الحديث عن أسباب آلام المفاصل عند النساء، يمكن أن نذكر الأنواع الممكنة من العلاجات التي تعمل على تحسين آلام المفاصل عند النساء، على النحو التالي

1- استخدام الأدوية الصيدلانية في علاج آلام المفاصل

هناك العديد من الأدوية الشائعة التي يصفها الطبيب لألم المفاصل، بما في ذلك

الأدوية المضادة للمنبهات وتشمل العقاقير الستيرويدية المضادة للالتهابات والأدوية المضادة للروماتيزم لتغيير خصائص المرض.

أدوية الكورتيكوستيرويد تقلل من شدة الالتهاب.

أدوية تسكين الآلام هذا النوع من الأدوية يخفف الألم الناجم عن الالتهاب فقط، ولكنه لا يؤثر أبدًا أو يحسن الالتهاب.

الأدوية البيولوجية يمكن دمج هذا النوع من الأدوية مع الأدوية المضادة للروماتيزم والأدوية التي تعدل من سلوك المرض وتخفف من تأثيره.

2- العلاج الجراحي

إذا لم تؤد العقاقير الطبية مهمتها فيمكن للطبيب اللجوء إلى التدخل الجراحي، والذي يتم من خلال ما يلي

اندماج المفصل.

استئصال جزء من الغشاء الزليلي أو كله.

منع آلام المفاصل

هناك العديد من الإرشادات التي يمكن للمرأة أن تلتزم بها لتساعدها على الوقاية من الأمراض التي تسبب آلام المفاصل الشديدة، وهذه النصائح والتعليمات هي كما يلي

ممارسة الرياضة للحفاظ على ليونة العظام والعضلات.

تناول المكسرات والأسماك والأشياء الغنية بالأوميغا 3 لحماية الجسم من التهاب المفاصل.

إعطاء العضلات وقتًا كافيًا للراحة، خاصة عند القيام بمجهود بدني مرهق يؤدي إلى إجهادها.

الابتعاد عن الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية التي لها تأثير سلبي على المفاصل بشكل مباشر.

تناول وجبات صحية وتشمل الخضار والفواكه التي تساعد على تزويد العظام بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

تجنب شرب المواد الكحولية.

اتباع نظام غذائي يعمل على التخلص من الدهون الزائدة والحفاظ على وزن مثالي.

تجنب ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والتزم بالأحذية المريحة.

تجنب ارتداء الأحذية الضيقة التي تسبب الانزعاج.

امشِ يوميًا لمدة 30 دقيقة.

تسبب الإصابة بالعدوى الفيروسية، مثل التعرض ننزلات البرد أو الإنفلونزا أو عدوى “كوفيد-19″، إلى خروج علامات مثل اوجاع في العظام، ويحدث ذلك لأن الجهاز الذي يقوم بحماية صحة الجسم يرسل كريات الدم البيضاء لمقاومة العدوى .