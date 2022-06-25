أسباب ألم الرأس والغثيان

الغالبية العظمى من الناس يعانون من صداع مستمر، والصداع هو حالة تؤدي إلى صداع حاد وشبه مزمن ناجم عن اضطراب المسارات العصبية في الدماغ.

يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير، أما الغثيان الذي يصاحب الصداع أحيانًا فهو إلحاح للتقيؤ الناتج عن خلل في الجهاز الهضمي والمعدة، ويرجع ذلك إلى وجود أسباب أدت إلى ظهوره. في هذه المقالة، ستعرف أسباب الصداع المستمر والغثيان.

أسباب الصداع المستمر والغثيان