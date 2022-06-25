أسباب ألم الرأس والغثيان

الغالبية العظمى من الناس يعانون من صداع مستمر، والصداع هو حالة تؤدي إلى صداع حاد وشبه مزمن ناجم عن اضطراب المسارات العصبية في الدماغ.
يمكن أن يؤدي إلى مرض خطير، أما الغثيان الذي يصاحب الصداع أحيانًا فهو إلحاح للتقيؤ الناتج عن خلل في الجهاز الهضمي والمعدة، ويرجع ذلك إلى وجود أسباب أدت إلى ظهوره. في هذه المقالة، ستعرف أسباب الصداع المستمر والغثيان.
أسباب الصداع المستمر والغثيان
- اشرب المشروبات الكحولية.
- جفاف الجسم
- تزيد بعض الحالات النفسية من الصداع، مثل القلق والتوتر.
- يتعرض الناس للضوء الساطع وحساس لهذا الضوء.
- قم بعمل شاق.
- الإصابة بأمراض معينة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى والكبد.
- حساسية من أنواع معينة من الطعام.
- التغيرات الهرمونية التي تحدث في الجسم، وخاصة عند النساء، أثناء الدورة الشهرية.
- تنفس في بعض الروائح الكريهة.
- يصاب بعض الأطفال بعدوى فيروسية أو بكتيرية.
- تسمم الحمل في الحمل.
- اضطراب الجهاز الهضمي.