أسباب ألم العصعص عند البنات و أعراض وعلامات تأتي مع الألم ،يطلق على العصعص عجب الذنب ويوجد مكانها في الجزء السفلي من العمود الفقري في الجسم وبالتالي فهي تساهم في ثبات الجسم عند الجلوس وتعمل كنقطة وصل رئيسة لعضلات قاع الحوض فتدعم بدورها كلًّا من الأعضاء التناسلية عند النساء وبالإضافة إلى ذلك فقد تتعرض هذه العظمة لبعض الضربات والاوجاع التي تختفي من تلقاء نفسها في غضون بضعة أسابيع.

أسباب آلام العصعص عند الفتيات

هناك العديد من الحالات المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى ألم العصعص.

غالبًا ما يكون سبب الألم غير معروف (مجهول السبب) ولم يتم تحديده أبدًا. تشمل الحالات المعروفة بأنها تؤدي إلى ألم العصعص ما يلي

يعد السقوط على العصعص في وضع الجلوس، عادةً على سطح صلب، سببًا شائعًا لإصابة العصعص.

يمكن أن تؤدي الضربة المباشرة لعظم الذنب، كما هو الحال أثناء الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي، إلى إصابة العصعص أيضًا.

يمكن أن يصاب العصعص أو ينكسر أثناء الولادة.

عندما تقوم بحركات مؤلمة أو معاكسة في منطقة العصعص، فإن الجهد الكبير والاحتكاك في الأشياء يسبب الكثير من آلام العصعص.

تشمل الأسباب الأقل شيوعًا لألم العصعص النتوءات العظمية وضغط جذر العصب والالتهابات المحلية والخراجات الشعرية والأورام.

يمكن أن تسبب الصدمات والالتهابات والخراجات والأورام ألمًا في عظم الذنب.

من خلال جميع المعلومات التي تم سردها، يمكننا تحديد أسباب آلام العصعص عند الفتيات.

ما هو ألم العصعص

العصعص هو هيكل عظمي مثلث يقع في أسفل العمود الفقري بين الأرداف.

ينقسم مثلث العصعص إلى 3 و 5 أجزاء عظمية ثابتة عن طريق الوصلات والمفاصل.

يمكن أن يحدث الألم في منطقة عظم الذنب، والتي تسمى أيضًا العصعص، بسبب مجموعة متنوعة من الحالات ويمكن أن تؤدي إلى إزعاج حاد أو مزمن في هذه المنطقة.

يحدث العصعص بشكل أكثر شيوعًا عند المراهقين والبالغين، وهو أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال.

يمكن السيطرة على معظم حالات ألم عظم الذنب في المنزل من خلال إجراءات تحفظية.

الأعراض و التي تصاحب ألم العصعص

عادة ما يزداد ألم العصعص بالطرق التي تمارس عن طريق الضغط على منطقة العصعص أو الاتصال بها مباشرة.

عادة ما يتم تخفيف الألم عن طريق فك ضغط العصعص، مثل الوقوف أو المشي.

يمكن الشعور بألم موضعي شديد أو ألم عميق في منطقة عظم الذنب عند لمسها.

إذا كانت الإصابة مؤلمة، فقد تظهر كدمة في منطقة العصعص.

يزداد الألم سوءًا بشكل عام عند الجلوس لفترات طويلة من الوقت على سطح صلب أو مع الضغط المباشر على منطقة عظم الذنب.

يمكن أن تكون حركات الأمعاء والإجهاد مؤلمة.

يسبب الألم عند الجماع بينها وبين زوجها.

بعد معرفة أسباب آلام العصعص عند الفتيات، يمكنك إلقاء نظرة على أعراض وعلامات الألم من أجل توخي الحذر.

الرعاية الطبية لألم العصعص

إذا كان لدى الشخص أعراض ألم العصعص أو انزعاج غير مبرر في منطقة العصعص، فيجب الاتصال بأخصائي طبي.

قد يحتاج الطبيب لفحص المريض لتحديد السبب الكامن وراء ألم العصعص واستبعاد أي حالات خطيرة قد تؤدي إلى ألم العصعص.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك إصابة رضحية في العصعص، فقد تكون هناك حاجة في بعض الأحيان لاختبارات التصوير.

الاختبارات التي يستخدمها أخصائي الرعاية الصحية لتشخيص ألم العصعص

يتم تحديد سبب ألم العصعص بناءً على التاريخ الطبي الشامل والفحص البدني من قبل أخصائي الرعاية الصحية.

سوف يستفسر عن الإصابات الأخيرة في تلك المنطقة وأي عوامل تجعل الألم أفضل وأسوأ.

من حين لآخر، يمكن إجراء الأشعة السينية أو دراسات التصوير الأخرى للعصعص.

سيتم فحص العمود الفقري (العمود الفقري) بحثًا عن مناطق الألم أو الاحمرار أو التورم أو الكدمات.

قد يُطلب فحص الأعصاب والعظام المستقيمة.

في هذا الفحص، يقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال إصبع في المستقيم لجس منطقة العصعص من أجل تحديد ما إذا كان يمكن الشعور بالخلع أو الكسر، وما إذا كان الضغط المباشر على العصعص يسبب الألم.

الأشعة السينية لتحديد ما إذا كان هناك كسر أو خلع في العصعص أم لا، وعادة ما يتم ذلك إذا كان هناك تاريخ من الصدمة أو الإصابة في هذه المنطقة.

ومع ذلك، قد لا تكتشف الأشعة السينية هذه الإصابات دائمًا.

يوصي بعض الأطباء بالأشعة السينية في وضعي الوقوف والجلوس لتحديد وجود كسر أو خلع بشكل أفضل.

في حالات نادرة، وفقًا لتقدير أخصائي الرعاية الصحية، قد يُطلب إجراء فحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو فحص العظام في وقت لاحق إذا لم تكشف الأشعة السينية عن سبب الانزعاج المستمر في العصعص، أو إذا كانت هناك مخاوف عن ورم أو عدوى كسبب للألم.

علاج آلام العصعص

بالإضافة إلى الرعاية المنزلية، قد يكون أخصائي الرعاية الصحية قادرًا على توفير المزيد من تخفيف الآلام من خلال تدخلات طبية أخرى نادرًا ما تكون جراحية.

في حالات محددة، قد يصف مقدم الرعاية الصحية مسكنات الألم المخدرة لألم العصعص الشديد الذي لا يتم تخفيفه بمسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.

قد تكون هناك حاجة إلى ملينات البراز لمنع الإمساك.

يتم حقن أدوية التخدير والكورتيكوستيرويدات في المنطقة المؤلمة من العصعص عندما يكون الألم متكررًا ولا يتفاعل مع العلاجات الأخرى.

قد يتطلب ألم العصعص أحيانًا مضادات حيوية.

قد يوصى بالعلاج الطبيعي ويكون مفيدًا لبعض الأفراد.

نادرًا، في حالات نادرة جدًا، يمكن إزالة العصعص جراحيًا (استئصال العصعص).

ومع ذلك، يجب مراعاة المخاطر الجراحية مثل العدوى وضعف التئام الجروح، وفي بعض الحالات، قد لا توفر إزالة العصعص تخفيف الآلام على المدى الطويل المتوقع.

العلاجات المنزلية لألم العصعص

غالبًا ما يكون ألم العصعص مؤلمًا جدًا ومنهكًا، لذلك تهدف الرعاية المنزلية إلى السيطرة على الألم وتجنب المزيد من تهيج العصعص.

لا تجلس في مناطق صلبة وقوية لفترة طويلة من الزمن.

عند الجلوس على أسطح صلبة، تناوبي الأدوار على كل جانب من الأرداف.

أيضًا، انحنى للأمام ووجه الوزن بعيدًا عن عظم الذنب.

الإصابات الرضحية ضع الثلج على منطقة العصعص لمدة ربع إلى ساعة، أربع مرات في اليوم، في الأيام القليلة الأولى بعد الإصابة.

استخدم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)، مثل إيبوبروفين (أدفيل)، للسيطرة على الألم.

وضع وسادة مصممة للجلوس على منطقة العصعص للراحة وتسكين الآلام.

تحتوي هذه الوسادة على ثقب في المنتصف لمنع العصعص من ملامسة سطح جلوس مسطح مما يؤدي إلى تخفيف الآلام.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتليين البراز وتجنب الإمساك الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تفاقم الألم في منطقة العصعص.

تنتشر أمراض المفاصل في المكان الذي يتواجد فيه العصعص بشكلٍ كبير عند التقدم بالسن، وذلك بسبب العديد من التغييرات المتصلة بقدرة تحمل الجسد على مواجهة الضربات وهناك مجموعة كبيرة من الأسباب التي تكون لها علاقة بآلام العصعص لدى النساء مع تقدمهن في السن نسأل الله لكم التوفيق والسلامة من كل امر .