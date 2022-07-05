أسباب إصابة الحجاج بالتشنجات العضلية وطرق الوقاية منها

كشف فهد السبيعي أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام والعضلات، عن أسباب معاناة الحجاج من تقلصات عضلية خلال فترة الحج، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تؤثر على أداء المناسك.

# صباح_السعودية | أسباب تشنجات الحجاج وطرق الوقاية منها. # سلام_آمن # قناة_السعودية

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– Sabah Alsaudiah 🇸🇦 (SabahAlsaudiah) 5 يوليو 2022

وقال السبيعي خلال عرضه لبرنامج “صباح السعودية” الذي تبثه قناة “السعودية”، إن دراسة حديثة كشفت أن 80٪ من الحجاج يعانون من إصابات في العضلات أثناء وبعد الحج، بسبب ارتفاع النشاط البدني. التي لا يعتاد عليها الجسم في حياته الطبيعية.

اسباب تقلصات العضلات اثناء الحج

وأوضح أن لكل شخص مستوى بدني معين، ويزداد هذا النشاط البدني وقت الحج مما يسبب تقلصات عضلية وتورم وألم في القدمين.

وأكد أن هناك أسبابا تجعل الحاج يعاني من هذه التشنجات وآلام العضلات، وهي زيادة الوزن، والشيخوخة، وصعوبة النوم، وضعف الشكل البدني، والإرهاق المفرط.

طرق منع التشنجات العضلية

وحول طرق تقليل التشنجات العضلية والوقاية منها، أكد الشبيعي على ضرورة قيام الحاج بممارسة الرياضة قبل الرحلة وأداء التمارين البدنية وتحسين وتخفيف الإصابات السابقة.