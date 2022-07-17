أسباب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 وطريقة التسجيل هِيْ النظام الجديد وشُروطْ الاستحقاق

ماهِيْ اسباب ايقاف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر 1443 من اهم القضايا التي تهم جميع المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر او من يتقدمون للحصول على الضمان، حيث يقدم البرنامج مساعدة مالية شهرية للعائلة المستحقة وهذا بعد التحقق من صحة البيانات المدخلة ومن أنهم أسر سعودية بحاجة إلى هذا الدعم، ومع اقتراب مَوعِد صرف الدعم بدأ الجميع فِيْ البحث عن الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق المعاش، و نشرح لك ذلك بالشُروطْ التي يجب أن تفِيْ بها العائلات المؤهلة وكيفِيْة التقدم للحصول على المساعدة.

أسباب وقف تطوير معاش الضمان الاجتماعي 1443

هناك بعض الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى الإيقاف الدائم أو المؤقت لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر، والأسباب هِيْ

عدم تسجيل البيانات الشخصية بشكل صحيح.

عدم تحديث البيانات الشخصية بشكل دائم أو فِيْ التاريخ المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كسل وإهمال المتقدم لتحسين الوضع المادي والعمل فِيْ الوظيفة.

التوقف عن حضور الدورات التدريبية التي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

عدم الالتزام بأحد الشُروطْ التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقدم بطلب الضمان الاجتماعي.

إذا أقام المستفِيْد خارج حدود المملكة العربية السَعُودِيْة لمدة تزيد عن 90 يومًا.

إذا تبين أن الفرد أو العائلة غير مؤهلين للحصول على الدعم.

يساعد عدم قبول عرض عمل مناسب على تحسين الدخل الشهري.

فِيْ حالة تواجد المتقدم فِيْ أحد مراكز الإقامة التابعة للحكومة السَعُودِيْة.

إرسال طلب إلى الضمان الاجتماعي المطوَّر لتعليق الضمان.

يجب أن يكون الدخل الشهري لمقدم الطلب أكبر من المبلغ المحدد.

فِيْ حالة موت المستحقين قدر الله.

شُروطْ الأهلية للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن تمديد فترة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور حديثًا حتى عام 1444 هـ، لذلك بدأ عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين هم على وشك التسجيل للحصول على الدعم فِيْ البحث عن شُروطْ أن تكون مؤهلة للحصول على دعم ضمان اجتماعي مطور وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المستحقون، الشُروطْ هِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة الدائمة لمقدم الطلب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كن مستفِيْدًا من الضمان الاجتماعي.

أن لا يزيد دخل الفرد عن 550 ريال سعودي ولا يزيد دخل الأسرة عن 1100 ريال سعودي.

لا يمتلك مقدم الطلب أصولاً قيمة أو ممتلكات أو أموالاً.

ألا يكون مسجلاً فِيْ النزل الحكومية السَعُودِيْة.

تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة للعرض التقديمي.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي للمروجين الجدد

للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد والحصول عليه، لا بد من التسجيل فِيْ برامج الضمان الاجتماعي وإدخال البيانات المطلوبة، يمكنك التسجيل عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي للمطور.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية واختر الخدمات الالكترونية الاجتماعية.

انقر فوق إنشاء حساب.

ثم أدخل المعلومات المطلوبة للتقديم.

ثم أدخل رمز التحقق المعروض أمامك.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال رسالة نصية تؤكد طلب التسجيل.

ثم انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

استعلام عن مطور الضمان الاجتماعي

يمكن لجميع المستفِيْدين والمتقدمين لبرنامج الضمان الاجتماعي الاستفسار عن الضمان الاجتماعي المطوَّر باتباع الخطوات التالية

دخول البوابة وزارة الموارد البشرية والتنميةمكانة اجتماعية.

ثم انقر على أيقونة تطوير استشارة الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك سيتم نقلك إلى صفحة التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة أو رقم التعريف أو السجل المدني.

ثم انقر فوق رمز الاستعلام.

فورًا ستظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بحسابك فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر وتاريخ صرف الدعم.

تطورت شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل

يمكن للعاطل عن العمل الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المتطور ولكن بشُروطْ عدة منها

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

وجودك وإقامتك الدائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

قدم شهادة صحية تثبت عدم قدرتك على العمل.

تحميل المستندات والأوراق المطلوبة للعرض التقديمي.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب أصول قيمة أو أموال مسجلة باسمه.

فتح باب الالتحاق بالتأمينات الاجتماعية المتطورة 1443

أعلن الديوان الملكي، بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان بن عبد العزيز، تخصيص 10.4 مليون ريال سعودي للمستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر وحساب المواطن المطوَّر حتى أكتوبر 2022.

تطوير شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي للعمال

يجب ة شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر قبل التسجيل، وشُروطْ التسجيل هِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

مقيم دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن تكون مسجلاً فِيْ الضمان الاجتماعي.

ألا يزيد دخل الفرد عن 552 ريالاً وألا يتجاوز دخل الأسرة 1100 ريال.

مقدم الطلب ليس لديه أصول أو أموال قيمة.

ألا يكون المواطن مسجلاً فِيْ دور الإيواء أو مسجوناً.

الأوراق والوثائق المطلوبة لدعم الضمان الاجتماعي

لاستكَمْال طلب الضمان الاجتماعي المطور، يجب تحميل بعض المستندات والأوراق وهِيْ

نسخة من DNI لمقدم الطلب، بشرط أن يكون DNI ساري المفعول.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الدخل الشهري لمقدم الطلب.

رفع مفردات الراتب لضمان الدخل.

سجل الأسرة.

تقدمين جميع المستندات التي تؤكد أنك معيل الأسرة وهذا للأرملة مع شهادة وفاة الزوج.

ما مقدار الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره لكل فرد

يتساءل عدد كبير من المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر عن قيمة المعاش الذي يستحقه كل فرد، وهِيْ