أسباب ارتفاع أسعار العقارات شمال الرياض

أوضحت عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض نوف بنت إبراهيم بن سعيدان أسباب ارتفاع أسعار العقارات شمال العاصمة الرياض.

أسعار العقارات

وتابع في حواره مع برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن سعر العقارات يتماشى مع النمو الاقتصادي لأي دولة في العالم.

أسباب ارتفاع أسعار العقارات

وأشار إلى أن هناك نهضة اقتصادية كبيرة في المملكة والرياض على وجه الخصوص. أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، مع ملاحظة أن هناك العديد من المحفزات لزيادة أسعار العقارات، منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة سعر الأرض نفسها، وندرة الأرض. نتيجة مصادرة الأراضي.