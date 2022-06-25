على الرغم من أنها لا تتعدى حجم اليد، إلا أن عضلة القلب هي أهم عضلة في جسم الإنسان، والقلب كما تعلم هو العضو المسؤول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، مما يعني أنه مسؤولة عن استمرارية أجهزة الجسم المختلفة لأداء وظائفها أسباب اعتلال عضلة القلب.

أسباب اعتلال عضلة القلب

سواء كان اعتلال عضلة القلب ناتجًا عن تمدده أو تضخمه أو عدم انتظام ضربات القلب أو تيبسه، فإن الأسباب متشابهة، وهي

بعض الوظائف مرهقة ومرهقة، وتلك التي تعمل بجد دون أخذ استراحة.

يمكن أن يكون تاريخ العائلة الوراثي أحد أهم أسباب قصور القلب والنوبات القلبية.

مرض الضغط طويل الأمد مع إهمال العلاج والوقاية.

التشوه الخلقي لنواة خلايا القلب.

وجود رد فعل مناعي ضد خلايا عضلات القلب وهذا التفاعل ناجم عن اضطراب في جهاز المناعة.

يعتبر مرض السكري بداية اعتلال عضلة القلب إذا لم يتم اتباع العلاج والنظام الغذائي بشكل صحيح.

إدمان الكحول لفترات طويلة.

السمنة هي واحدة من أكبر أسباب اعتلال عضلة القلب التي لا ينتبه لها الناس. لذا احذر من الدهون المتراكمة وزيادة الوزن مهما كانت صغيرة.

فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجاته.

التوتر والقلق المستمر.

لديك مرض الأوعية الدموية.

نصائح للحفاظ على صحة عضلات القلب والوقاية من الأمراض