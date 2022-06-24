أسباب الإمساك عند الأطفال من عمر السنتين

يتم تشخيص إصابة الطفل بالإمساك لعدة أسباب، خاصة إذا كان برازه جافًا وقاسًا وأكبر من المعتاد مع صعوبة في المرور، ويحدث البراز أقل من 3 مرات في الأسبوع، كما يصاحب الإمساك ألم عند المرور و يعتبر الإمساك مشكلة شائعة جدًا عند الأطفال، ولحسن الحظ فإن معظم حالات الإمساك عند الأطفال تكون مؤقتة ولا تدوم طويلاً، ولا يعتبرها الأطباء خطرة، حيث يمكن تجنبها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة عادات صحية معينة مثل سنشرح في هذا المقال.

أسباب الإمساك في عمر السنتين

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسبب الإمساك لدى الأطفال في عمر السنتين، ومن أهمها

الامتناع قد يتجاهل طفلك الرغبة في التبرز بسبب الخوف من المرحاض أو الإحجام عن أخذ قسط من الراحة من اللعب، ويتجاهل بعض الأطفال الرغبة في الخروج من المنزل لأنهم غير مرتاحين لاستخدام الحمامات العامة. دوره المياه.

الألم الناتج عن البراز الكبير هذا بالإضافة إلى المجهود الذي يبذله الطفل لمحاولة إفراغ الأمعاء، يمكن أن يتسبب في امتناع الطفل عن دخول الحمام وتجاهل رغبته في التبرز.

التدريب على استخدام المرحاض في سن مبكرة يمكن أن يجعل هذا الطفل أكثر تمردًا ويرفض استخدام المرحاض في البداية، ويمكن أن تتطور الأمور إلى درجة عدم القدرة على التحكم في إخراج الفضلات من الجسم.

تغييرات في النظام الغذائي النظام الغذائي الذي لا يحتوي على مصادر طبيعية للألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة أو نقص السوائل في نظام الطفل الغذائي يمكن أن يسبب الإمساك. أيضًا، يصبح الإمساك أكثر شيوعًا عند الطفل عندما يغير نظامه الغذائي. الأطعمة السائلة أو اللينة لنظام غذائي يشمل الأطعمة الصلبة.

الأدوية أو المكملات الغذائية مثل مكملات الحديد أو المسكنات أو أنواع معينة من المضادات الحيوية التي تضر بالبكتيريا المفيدة الموجودة بشكل طبيعي في الأمعاء، بالإضافة إلى أنواع معينة من الأدوية التي يمكن أن تنتقل إلى الطفل عن طريق حليب الأم. والدته مثل مضادات الاكتئاب .

عوامل وراثية الأطفال من العائلات التي يعاني أفرادها من الإمساك هم أكثر عرضة للإصابة به، وقد يكون ذلك بسبب عوامل وراثية أو بيئية مشتركة.

حالات الإمساك التي تتطلب زيارة الطبيب

يجب اصطحاب الطفل للطبيب إذا استمر الإمساك بالرغم من تغير عادات الأكل والسلوك، أو في حالة ظهور أي من الأعراض التالية