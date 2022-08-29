أسباب التعرق الشديد من أقل مجهود، إن زيادة نسبة التعرق له مجموعة كبيرة من الاسباب ولكن هذه الأسباب تنقسم إلى نوعين أساسيين، وهما: زيادة التعرق الأساسي، وزيادة التعرق الثانوي، أما أسباب المؤدية الى زيادة التعرق الأساسي فهي غير معلومة لدى مجموعة كبيرة منا ويمكن أن ترجع إلى مجموعة من الأمور المعينة، ولكن أسباب فرط التعرق الثانوي، فهي كثيرة ولها شهرة كبيرة.

أسباب فرط التعرق بأقل مجهود

خروج العرق من الجسم طبيعي عند بذل مجهود كبير، لكن في حال لم تبذل مجهودًا أو كان نشاطك طبيعيًا وكان الكثير من العرق يخرج من جسمك، يجب أن تعرف أسباب الإفراط. التعرق من أدنى جهد يتعلق بحالتك ؛ لأنه يمكن أن يكون نتيجة مرض معين، ومن أهم الأسباب ما يلي

التهاب في الجسم مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

ارتفاع درجة حرارة الجسم بالرغم من عدم وجود سبب واضح لذلك.

الإصابة بسرطان الدم أو السل أو الملاريا.

تورم الأطراف مع تغير لونها إلى اللون الأزرق أو الأحمر حسب شدة الإصابة.

سرطان الغدد اللمفاوية.

زيادة الوزن بأكثر من 20 كيلو من الوزن المثالي.

فرط الحساسية لبعض المكملات الموجودة في الأطعمة الطبيعية والأدوية الكيماوية.

اضطرابات الجهاز المناعي.

نقص المعادن في الجسم.

بالإضافة إلى ما سبق ما يلي

1- زيادة نشاط الغدة الدرقية

للغدة الدرقية العديد من الوظائف المسؤولة عنها في الجسم، وتؤدي زيادة نشاطها إلى تأثير هرمون التيروكسين، ومن ثم ترتفع نسبته، وبالتالي ينتج عنه زيادة في عمليات التمثيل الغذائي التي تعد من بين أسباب التعرق الشديد من أدنى جهد.

ولكي يتأكد الشخص من أن التعرق المفرط الذي يحدث له ناتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن ذلك يترافق مع أعراض أخرى مثل

الشعور بزيادة معدل ضربات القلب.

لاحظ فقدان الوزن المفاجئ.

إيجاد مشكلة في النوم، لأن التغير في الهرمونات يؤدي بالجسم إلى معاناته من اضطرابات النوم.

الغضب الشديد بدون سبب.

لاحظ رعشة في أطراف الجسم وخاصة اليدين.

2- التعرق المفرط مرتبط بانقطاع الطمث

عندما تمر المرأة بسن اليأس وتدخل في سن اليأس تمامًا، تتغير الهرمونات في الجسم بشكل كبير، وتحديداً مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، وعندما يحدث هذا، يتم إرسال إشارات إلى الدماغ لإفراز كمية كبيرة من العرق دون سبب واضح. .

وهكذا ينفذ الجسم هذا الأمر ويفرز العرق، وإن كانت درجة حرارة جسم المرأة طبيعية وليست مرتفعة، وفي تلك الأوقات يجب على المرأة أن تحرص على الاستحمام بماء فاتر من أجل تقليل نسبة خروج العرق تدريجياً.

3- انخفاض نسبة السكر في الدم والتعرق الشديد

من الممكن أن يتعرض الشخص لانخفاض نسبة السكر في الدم وخاصة مرضى السكري وهذا يسبب خروج كمية كبيرة من العرق من الجسم وملاحظة أعراض أخرى مثل الصداع والدوخة لأن الجسم يفقد مواد مهمة مع العرق. .

عندما يجد الشخص اختلافًا في حاسة البصر مع وجود صعوبة في النطق، فهذا دليل على انخفاض مستوى السكر في جسده، وفي ذلك الوقت يجب عليه الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وإجراء الاختبارات اللازمة. العلاج المناسب الذي من شأنه أن يحسن حالتك.

4- سحب المواد المخدرة في الجسم المسببة للتعرق

العادات السيئة للإنسان، مثل شرب الخمر والمخدرات، تجعل الجسم يحتفظ بالمواد المخدرة فيه، وفي حالة الابتعاد عنها تظهر أعراض الانسحاب ومنها التعرق الشديد.

وذلك لأن التعرق يطرد المواد السامة من الجسم ويقلل من كمية الماء الموجودة فيه، وإذا لاحظت أعراض مصاحبة للتعرق الشديد فعليك ة الطبيب حتى لا يشكل ذلك خطراً على حياتك، وهذه الأعراض هي

الشعور بضربات قلب سريعة.

لاحظ وجود ارتعاش في الجسم بالرغم من أن درجة حرارة الجسم طبيعية.

القيء والغثيان المستمر.

الدخول في نوبات غضب أكثر من المعتاد.

حدوث تشنجات إلى الحد الذي يجعله يدخل في نوبات صرع.

5- التعرق المفرط مرتبط بالحمل

تعتبر التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم الحامل من أكثر الأسباب شيوعاً للتعرق الشديد بأقل مجهود، وهذا أمر طبيعي، حيث أن التعرض للحرارة المرتفعة والقيء من الأمور الطبيعية أثناء الحمل التي تجعل يتعرق الجسم كثيرًا.

إن زيادة وزن الحامل وزيادة عملية التمثيل الغذائي يتحكمان في طرد العرق من الجسم بشكل كبير، ولكن إذا لاحظت تفاقم التعرق والشعور بألم شديد من ذلك، فعليك ة الطبيب حتى تقوم بذلك. لا تصاب بعدوى شديدة.

6- تناول بعض الأدوية يسبب التعرق الشديد

هناك أنواع من الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة تؤثر على الهرمونات المسؤولة عن التعرق خارج الجسم، وهذا من أسباب التعرق المفرط بأدنى جهد. لذلك يجب أن يكون تناول الأدوية بجرعات محددة وفي الوقت المحدد حسب وصفة الطبيب. هذه الأدوية مثل

أنواع أدوية المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين.

الأدوية المسؤولة عن تسكين الآلام، مثل النابروكسين.

أدوية للسيطرة على الهرمونات في الجسم، مثل الأنسولين.

أنواع معينة من أدوية العلاج الكيميائي مثل عقار تاموكسيفين.

7- التعرق المفرط نتيجة النوبة القلبية

إن الإصابة بأمراض القلب تتطلب من المريض اتباع تعليمات الطبيب بشكل جيد، من حيث تناول الدواء في الوقت المحدد واتباع نظام صحي سليم، ووجود أي خلل فيه يسبب العديد من المشاكل التي تجعل المريض يشعر بألم شديد، وبالتالي تظهر له العديد من الأعراض المزعجة التي من بينها التعرق المفرط.

ويصاحب ذلك إغماء وشعور بألم في الصدر والظهر والرقبة مع قيء وغثيان وضيق في التنفس مما يزيد من معدل التعرق، وكلما زادت الأعراض التي تدل على تفاقم الإصابة، يجب على المريض الذهاب إلى المستشفى. طبيب متخصص من أجل إنقاذ حياته في أسرع وقت ممكن.

الأعراض التي تتطلب زيارة الطبيب

هناك بعض الأعراض التي تصاحب التعرق الشديد وتكون علامة على وجود مشكلة صحية كبيرة في الجسم، لذلك إذا كانت لديك هذه الأعراض فعليك الذهاب إلى الطبيب لمعرفة أسباب التعرق الشديد من أدنى مجهود، حتى تكون المشكلة. يتم علاجه مبكرًا قبل أن يتفاقم، ومن هذه الأعراض

التعرق المفرط على الرغم من ضبط درجة حرارة الجسم.

تغير لون الجلد إلى الأبيض الرطب نتيجة التعرق وانكماش الجلد.

إذا كان التعرق الشديد يمنعك من عيش حياة طبيعية.

عندما لا يغير العلاج أي شيء بخصوص مشكلتك، يظل جسمك يتعرق ويشعر بأعراض أخرى.

ظهور أعراض خطيرة مثل شحوب الوجه وصعوبة التنفس بشكل طبيعي دون أي مبرر.

نصائح لتقليل كمية العرق في الجسم

عند ملاحظة التعرق المفرط من الجسم، يجب على الشخص اتباع بعض النصائح التي تساعد في تقليل ظهور هذه المشكلة، حيث يساعدك ذلك في الحصول على رائحة ومظهر جيد.

إن تناول العلاج المناسب لأسباب التعرق الزائد بأقل مجهود باتباع النصائح سيساعدك في التخلص من هذه المشكلة، وهذه النصائح هي

تأكد من الوصول إلى الوزن المثالي.

انتبه لأنواع الطعام التي تتناولها، ومن المهم التحكم في مستوى السكر في الدم.

ممارسة الرياضة التي تساعد على تدفق الدم في الشرايين بشكل طبيعي، وهذا يساعد في تقليل أمراض القلب واضطرابات الضغط.

من المهم جدًا أن ترتدي ملابس قطنية، لأن أنواع الملابس الأخرى لا تساعد على امتصاص العرق، وهذا يجعل الشخص يصاب بالعدوى.

احرص على عدم استخدام مزيل العرق بكمية كبيرة من المواد الكيميائية ؛ هذا يساعد على زيادة نمو البكتيريا الضارة.

احرص على عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على بهارات حارة أو بهارات. لأنه يزيد من كمية العرق التي يفرزها الجسم.

تأكد من الاستحمام عدة مرات في اليوم والاهتمام بالنظافة الشخصية.

تجنب وضع العطور التي لها رائحة نفاذة.

يصاحب حدوث زيادة التعرق بعض العلامات الأخرى، مثل: القلق، والاختلال، وتغير مستوى ضغط الدم، والتسبب بقيء وغثيان، زيادة عدد ضربات القلب، ومن المستطاع أن يحدث نوبات صرع أما العلاجات التي تؤدي الى حدوث تلك الأعراض مثل: بعض مسكنات الوجع، والمضادات الحيوية.