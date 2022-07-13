أسباب التهاب الجيوب الأنفية وطرق علاجها

يعاني الكثير من أعراض الجيوب الأنفية نتيجة إصابة التجاويف المجاورة للأنف والتي تقع داخل عظام الجمجمة، حيث تغطي الجيوب الأنفية طبقة رقيقة من المخاط تعمل على التقاط جزيئات الهواء مسببة التهابات في الجيوب الأنفية، وهناك نوعان معروفان من التهابات الجيوب الأنفية، وهما التهاب الجيوب الأنفية المزمن والتهاب الجيوب الأنفية الحاد.

أسباب التهاب الجيوب الأنفية

هناك العديد من أسباب التهاب الجيوب الأنفية، مثل

التعرض للمواد الكيميائية، ضعف المناعة، تغير المواسم من الصيف إلى الشتاء، جفاف الجسم، يؤدي إلى جفاف المسالك الهوائية والأنف الجاف، التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة، التدخين يساهم في التهاب الجيوب الأنفية.

أعراض الجيوب الأنفية

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي

إفرازات غليظة من الأنف متغيرة اللون سيلان الأنف الذي يسيل إلى أسفل الحلق.

علاج الجيوب الأنفية

يتم علاج الجيوب الأنفية بعدة طرق، منها

تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين، واستخدام مزيلات احتقان الأنف، ووضع كمادات دافئة على الوجه، وتنظيف داخل الأنف بانتظام بمحلول ملحي