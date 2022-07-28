أسباب التهاب الكبد الفيروسي وطرق الوقاية منه 

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن التهاب الكبد الفيروسي من الأمراض المعدية التي تسببها الفيروسات التي تسبب تلف خلايا الكبد. يمكن أن يكون الضرر الناتج مؤقتًا أو دائمًا ويتميز بوجود الخلايا الالتهابية داخل أنسجة الكبد. يبدأ الالتهاب عند معظم الأشخاص فجأة ويستمر لبضعة أسابيع، وتتسبب عوامل أخرى في التهاب الكبد الكحولي وبعض الأدوية وأمراض المناعة الذاتية.

الحالات الشائعة

أوضحت الصيدلانية الأولى ورئيسة وحدة مركز معلومات الأدوية بالمدينة المنورة، منيرة الأحيدب، أن إحدى الحالات الشائعة حول العالم هي التهاب الكبد الفيروسي أو سرطان الكبد.

5 فيروسات رئيسية

وأشار إلى أن هناك 5 فيروسات رئيسية لالتهاب الكبد الفيروسي وهي (A، B، C، D، E). التهاب الكبد A هو مرض خفيف نسبيًا ولا تستمر أعراضه لفترة طويلة، لكن التهاب الكبد B طويل الأمد. الحضانة، والتهاب الكبد C الشبيه بالذئبة والنوع D يسببان أعراضًا طويلة الأمد ويتطلبان علاجًا طبيًا طويلًا ومستمرًا، اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) والبول الداكن والغثيان والقيء هي الأعراض الأكثر شيوعًا لجميع أنواع التهاب الكبد.

تختلف شدة الأعراض وسرعة الشفاء بشكل كبير اعتمادًا على الفيروس المسبب للعدوى ورد فعل الشخص تجاه العدوى. يسبب التهاب الكبد A و C أعراضًا خفيفة جدًا أو قد لا يسببان أي أعراض وقد يمر دون أن يلاحظهما أحد ومن المرجح أن ينتج عن التهاب الكبد (B) و (E) أعراض شديدة.

وأضاف “العدوى المشتركة بفيروس التهاب الكبد B و D يمكن أن تجعل أعراض التهاب الكبد B أكثر حدة، والتهاب الكبد B و C معًا هما أكثر أسباب الوفاة شيوعًا، حيث يقتل 1.4 مليون شخص”. التهاب الكبد الفيروسي هو تليف الكبد وفشل الكبد والتهاب الكبد المزمن.

أسباب التهاب الكبد

قالت التهاب الكبد الفيروسي (أ، هـ) يحدث عادة بسبب تناول طعام ملوث أو شرب الماء، بينما التهاب الكبد الفيروسي (ب، ج، د) يحدث نتيجة التلامس بالحقن مع سوائل جسم الشخص المصاب، والتهاب الكبد الفيروسي. يمكن منعه وعلاجه.

وأشار إلى أن فعالية العلاجات ضد التهاب الكبد الفيروسي جزئية، لكن الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي مهمة للغاية، ومن طرق الوقاية من التهاب الكبد التطعيم ضد التهاب الكبد A والنوع (B)، وليس باستخدام أدوات المصاب وعدم مشاركة الحقن مع الآخرين والحفاظ على النظافة الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق بمدينة الرياض في التجمع الصحي الأول بالرياض.