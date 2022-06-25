أسباب الحساسية عند الحامل

تُعرَّف الحساسية بأنها تفاعلات فرط الحساسية التي تبدأ باستجابة مناعية، خاصةً ضد المواد الغريبة وعادة ما تكون ضارة، حيث يمكن أن تؤثر اضطرابات الحساسية والربو على نتائج الحمل ويمكن أن يؤثر الحمل نفسه على الربو والحالات ذات الصلة، ويجب التعامل مع هذه الحالات. أثناء الحمل للحفاظ على صحة الأم والجنين من خلال استشارة الطبيب لاختيار العوامل الدوائية المتخصصة والمناسبة للحوامل لعلاج الربو وأمراض الحساسية.

أسباب الحساسية عند المرأة الحامل

تساهم العديد من الأسباب والعوامل البيئية في حدوث الحساسية لدى النساء الحوامل، بما في ذلك

حبوب اللقاح التي تأتي من الأشجار والأعشاب والأعشاب، تسافر لأميال عبر الهواء ويمكن أن تسقط في العينين أو الأنف أو الجهاز التنفسي، مسببةً أعراض الربو أو الحساسية.

العفن ينمو في كل مكان، خاصة في الأماكن المظلمة والرطبة. توجد خارج المنزل أو بداخله وفي الطعام. غالبًا ما توجد في الحمامات ويمكن العثور عليها في المبردات التبخيرية والخضروات الهشة.

الغبار المنزلي جميع أنواع الغبار في المنزل مثل مخلفات الحشرات سواء كانت جزء من جسمها أو برازها، أوساخ، وفتات الطعام، والجلد الميت، والبكتيريا، والفطريات، والكثير من المواد المسببة للحساسية. سبب الحساسية في المنزل.

تربية الحيوانات الأليفة العناية بهذه الحيوانات كالقطط يمكن أن تسبب الحساسية بسبب وجود المواد المسببة للحساسية في لعاب الحيوانات وعرقها ووبرها، لذا يجب تربيتها في الخارج من المنزل.

التدخين والمهيجات الأخرى يجب على النساء الحوامل المصابات بالحساسية الابتعاد عن المدخنين ومواقد الحطب.

تشخيص الحساسية عند النساء الحوامل

عند تشخيص الحساسية لدى المرأة الحامل، ركز على تاريخ طبي مفصل، وحلل الأعراض، ولا تجبر المرأة الحامل على نظام غذائي محدد للتخلص من المرض، حتى لا تضر الأم ونمو الجنين، وتستخدم الأجهزة المخبرية المناسبة للتشخيص وتجنب استخدام وخز الجلد قبل الولادة بسبب ردود الفعل التي قد تحدث عند الأم.