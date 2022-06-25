أسباب الحمى المتكررة عند الأطفال

الحمى عند الأطفال هي درجة حرارة الجسم التي تتجاوز 38 درجة مئوية، والفئة الأكثر عرضة للإصابة هي فئة الأطفال، والحقيقة تساعد جهاز المناعة في الجسم على مكافحة العدوى، ويجب استشارة الطبيب إذا لم تنخفض درجة حرارة الطفل. من أجل اكتشاف أسباب الحمى.

أسباب الانتكاس الحمى عند الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب إصابة الطفل بالحمى، والعدوى الفيروسية أو البكتيرية هي السبب الأكثر شيوعًا للحمى عند الأطفال، وفيما يلي الأسباب الأخرى للحمى

إلتهاب المعدة والامعاء؛

عدوى الجهاز التنفسي العلوي، مثل الزكام أو الأنفلونزا.

عدوى بولية.

التهاب رئوي. التهاب السحايا.

عدوى في الأذن أو الحلق، مثل التهاب اللوزتين، والتهاب الأذن الوسطى، مثل جدري الماء أو الحصبة.

المضاعفات التي تحدث أثناء الحمى لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات

قد يكون لديهم تشنجات ناتجة عن الحمى تسمى التشنجات الحموية، وعادة ما تؤدي إلى فقدان الوعي واهتزاز الأطراف على جانبي الجسم، وغالبًا ما لا تسبب هذه التشنجات الحموية آثارًا دائمة وتتوقف بعد خمس دقائق. التالي