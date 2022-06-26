أسباب الشعور بالضيق والكآبة بعد التقاعد

واستعرض الدكتور حسين العماد استشاري الطب النفسي أسباب الانزعاج والاكتئاب الذي يعاني منه بعض الأشخاص بعد تسريحهم من التقاعد.

فيديو | بعد التقاعد .. لماذا يعاني البعض من القلق والاكتئاب والكرب الطبيب النفسي الدكتور حسين العماد يجيب …#عرض pic.twitter.com/BfTT02fCTO

– المونيتور (alraasd) 26 يونيو 2022

وأوضح العماد، خلال لقائه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن الشخص الذي يجعل عمله محور حياته هو أكثر عرضة للشعور بالكرب بعد التقاعد.

مسارات أخرى للحياة

وأضاف أن من يعاني من هذه الأعراض بعد التقاعد ينصحهم في جلسات العلاج بالتفكير في مسارات أخرى في الحياة، بعيدًا عن طريق الإنجاز والعمل، موضحًا دور الأبوة والأمومة لتعزيز هذا الشعور بعد التقاعد، مثل الأب الذي يسيء إلى ابنه ويتهمه بالفشل في جميع مناحي الحياة، مما يؤدي أحيانًا بهذا الابن إلى التركيز على العمل الحازم على الذات.